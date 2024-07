Cavese, passione da record: Alessandro, 33 giorni, è l'abbonato più piccolo Il patronLamberti: "L’amore per la Cavese è la base che ci servirà per affrontare tutte le sfide"

Ha poco più di un mese di vita ma nelle sue vene scorre già sangue blufoncé. Alessandro, bimbo cavese nato lo scorso 17 giugno, è il più piccolo abbonato della Cavese e, quasi sicuramente, di tutta Italia. La tessera è stata sottoscritta alle 10.51 di ieri. Il suo papà, come primo regalo, gli ha voluto trasmettere l'amore e la passione per la squadra della sua città, celebrando in modo unico il ritorno dei metelliani nel campionato di serie C.

Una passione che si tramanda di padre in figlio e che è racchiusa in questo gesto iconico. Simbolico anche il settore scelto: la Curva Sud dello stadio Simonetta Lamberti, lì dove la passione per la Cavese ribolle all'ennesima potenza. Alessandro, da grande, avrà modo di apprezzare e comprendere il significato di quel gesto che, nelle intenzioni del papà, rappresenta una sorta di ideale passaggio di testimone del tifo. Nel frattempo la Cavese ha già spalancato le porte della sua "famiglia" al piccolo tifoso metelliano. "Caro Alessandro, benvenuto nella nostra famiglia Blufoncè", le parole del presidente Alessandro Lamberti. "L’amore del tuo papà per la Cavese è la base che ci servirà per affrontare tutte le sfide che ci aspettano”.