Salerno Basket ’92, arriva il rinnovo anche per Carmen Scala L’ex stabiese: “Fare l’A2 con squadra e compagne con cui l’ho conquistata sarà grande occasione”

Sono trascorsi sette anni dai suoi primi minuti in Serie A2 da aggregata under con la casacca del Basket Stabia, società in cui è cresciuta. Adesso Carmen Scala ci ritorna da senior e con la consapevolezza di essere cresciuta tantissimo nelle sue ultime tre stagioni in granata: il pivot classe 2000 firma per un’altra stagione col Salerno Basket ’92 ed ingrossa il gruppo già folto delle riconfermate di patron Angela Somma e coach Njegos Visnjic.

“La prima esperienza in A2 la feci da under a Castellammare, ero piccolissima e per premiarmi mi inserirono in alcune partite. Sarà diverso ora, affronterò il primo anno in questa categoria da senior e mi sto già preparando anche fisicamente per arrivare pronta al raduno. – dice Scala – Non vedo l’ora di ritrovare le mie compagne. Il gruppo è rimasto più o meno lo stesso e sono molto felice di questo. Ogni tanto tutte andiamo a rivedere video e foto della finale, oltre che della bellissima cavalcata dello scorso anno: sono sempre grandi emozioni perché abbiamo fatto qualcosa di straordinario”.

Il livello di difficoltà si alzerà inevitabilmente e l’atleta stabiese non è affatto spaventata: “Avere l’opportunità di affrontare un campionato di A2 con la squadra con cui te la sei conquistata e assieme a ragazze che sono diventate più di semplici compagne di squadra è veramente una bellissima occasione. Ringrazio società e allenatori per avermela concessa, anche perché a Salerno mi sono trovata bene fin da subito e sono molto contenta di continuare il percorso iniziato ormai tre anni fa, proprio con questo obiettivo. Mi aspetto una stagione tosta e impegnativa ma so anche che sapremo come divertirci”.