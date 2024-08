Cavese, niente sfida con il Castelnuovo Vomano Confermata Cavese-Cynthialbalogna in programma mercoledì 7 agosto alle ore 17

Continua il ritiro per la Cavese. La squadra metelliana è reduce dalla sgambatura con il Napoli che ha lasciato tante indicazioni positive. Per i blufoncè però gli occhi sono puntati sul mercato, con la squadra che continua a preparare l’inizio di una stagione difficile ma allo stesso tempo avvincente. Il club ha annunciato di annullato l'allenamento congiunto del 6 agosto contro il Castelnuovo Vomano. Resta invece confermata Cavese-Cynthialbalogna in programma mercoledì 7 agosto alle ore 17:00.

Fonte foto: profilo Facebook Cavese Calcio