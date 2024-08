Lufrano-D’Amico, altre due conferme per la Salerno Ponteggi ‘92 Le atlete classe 2008 continueranno a fare la spola tra prima squadra e formazione giovanile

Lufrano-D’Amico, altra coppia di riconferme per la linea verde della Salerno Ponteggi ’92 per la stagione 2024/25, quella del ritorno in Serie A2 ma anche della ricerca di un piazzamento importante con la formazione Under 17. In quest’ottica ben precisa, il sodalizio guidato da Angela Somma ha voluto mettere paletti saldi con le giovani più interessanti che già l’anno scorso hanno fatto la spola tra campionato giovanile e prima squadra.

Dopo gli annunci di Fabiana Esposito e Mia Naddeo, restano in granata anche Giulia Lufrano e Alessia D’Amico, entrambe nate nel 2008, che hanno avuto modo di assaporare la vittoria del campionato di B con coach Visnjic da under. La prima, ingaggiata l’estate scorsa dalla Normanna Basket Melfi, ha affinato le sue qualità allenandosi con le più grandi e ha ancora tanti margini di miglioramento. “Riguardo alla scorsa annata non mi sarei mai aspettata una cavalcata così. È stato il mio primo anno fuori casa in un ambiente tutto nuovo, mi sono subito trovata bene con le ragazze in casa e successivamente con tutta la squadra formando un gruppo veramente affiatato. Non mi aspettavo che con la prima squadra avremmo raggiunto un traguardo così grande ed è stata un’immensa emozione che ricorderò per sempre, pur non avendola vissuta da protagonista. Per il settore giovanile invece sono felice degli obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti. Abbiamo raggiunto il concentramento interzona e speriamo di fare anche meglio l’anno prossimo. Non vedo l'ora di ricominciare, riabbracciare le vecchie compagne e conoscere le nuove”, le parole di Lufrano.

Alessia D'Amico è salernitana. Con particolare emozione traccia il bilancio della sua crescita ed elenca le sue ambizioni: “La stagione scorsa è stata la più bella ed intensa della mia vita. Mi ha regalato emozioni fortissime. Per la prima volta ho partecipato ad un campionato di serie B che abbiamo dominato vincendo tutte le partite. Ogni allenamento e partita con le mie compagne, in special modo quelle della prima squadra, sono state lezioni preziose per imparare quanto più possibile dal punto di vista cestistico ma anche umano. Per questa nuova stagione darò il massimo restando a disposizione della squadra. Con le mie compagne delle giovanili cercherò di arrivare più in fondo possibile e guadagnare quello che lo scorso anno ci è sfuggito per poco. Il campionato di A2 era un sogno e avrò la possibilità di viverlo, se avrò l'opportunità: ha una complessità sicuramente maggiore ma io spero di riuscire a migliorare e dare il mio contributo se ce ne sarà bisogno. Non vedo l'ora di iniziare”.