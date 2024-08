Cavese, cresce l’attesa: una settimana al debutto con il Trapani L'attaccante Sorrentino carica l'ambiente: "Ho voluto fortemente questa chance"

Sette giorni al debutto. La Cavese intensifica il lavoro in vista del primo impegno ufficiale stagionale. La squadra campana affronterà il Trapani nel primo turno di Coppa Italia Serie C sabato prossimo alle ore 21:00 nel catino del Simonetta Lamberti. In caso di successi, i metelliani incrocerebbero le lame con la vincente di Foggia e Monopoli.

C’è grande curiosità per la prima uscita ufficiale della squadra di Raffaele Di Napoli. Occhi puntati soprattutto sull’attacco completamento rinnovato. A caricare l’ambiente ci ha pensato Daniele Sorrentino, nuovo arrivo per il reparto offensivo: “Ho voluto fortemente mettermi alla prova nel girone merdionale. Ora sono qui per vivere questo grande progetto, farmi trascinare dal calore della gente e onorare una maglia che merita una grande gioia”.