Cavese, carica Fella: "Voglio salvezza e doppia cifra! Emozionante tornare" Le parole del bomber: "Sabato sarà un appuntamento speciale. Il ritiro è stato davvero importante"

Un gol per sbloccare il test con la Cynthialbalonga e riprendere il feeling con la porta. La Cavese sorride dopo il 2-0 nell’ultimo test in ritiro a Rivisondoli e si gode Giuseppe Fella. L’attaccante ha sbloccato il punteggio e poi è stato protagonista nell’azione del raddoppio firmato Marchisano. Sensazioni positive per la punta, come raccontato subito dopo il test: “Sono felice del lavoro fatto, abbiamo fatto un grande ritiro. Stiamo provando due moduli diversi ma la squadra ha dimostrato di essere cattivi e soprattutto bramosi di ottenere risultati. Non era facile avere gli stimoli giusti invece ci siamo calati con la giusta mentalità.

Debutto? Daremo il massimo. Per me sarà un ritorno al Simonetta Lamberti e immagino che sarà emozionante. Conosco il calore della piazza, so bene quanto affetto si prova nei miei confronti. Spero di potermi ripetere e ottenere risultati importanti.

Sorrentino? Con Daniele mi trovo bene, c’è un grande feeling. Abbiamo la stessa idea di calcio e siamo simili come posizioni, provando così a svariare su tutto il fronte d’attacco.

Obiettivo personale? Fisicamente sto bene, sono reduce da una prima parte di ritiro con il Palermo. Al momento non omi sno posto nessuna aspirazione e allo stesso tempo un limite. Conta la salvezza e fare un grande campionato, poi verrà la doppia cifra”.