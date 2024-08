Cavese, Di Napoli: "Sconfitta che non intacca il nostro percorso" Le parole del tecnico in conferenza stampa: "L'applauso dello stadio è il segnale più importante"

Sconfitta ma con segnali incoraggianti. La Cavese esce dalla Coppa Italia Serie C dopo il ko con il Trapani (0-1) al Simonetta Lamberti. Per il tecnico Raffaele Di Napoli però le risposte arrivate dal campo sono tutte importanti: “Vedo il bicchiere mezzo pieno. Ho visto una squadra viva, che ha lottato su ogni palla contro una corazzata che lotterà per il campionato. Non abbiamo sfigurato anzi, abbiamo creato diversi pericoli. Dispiace per la sconfitta ma ai ragazzi va il mio applauso perché hanno dato segnali importanti e soprattutto rispecchia il mio stato d’animo: gruppo orgoglioso, aggressivo, coraggioso. La serata di oggi non cambia niente su quello che è il nostro lavoro e su quale sarà il nostro cammino.

Gli applausi del nostro stadio alla fine della sfida è stato importante, il messaggio più bello che potesse arrivarci. Abbiamo dimostrato un’idea di gioco, abbiamo saputo soffrire nei momenti difficili senza perdere il coraggio di osare.

Mercato? La società sta lavorando per arricchire questa rosa. Avevamo sei under in campo segnale però del grande senso di appartenenza che ho trasmesso alla squadra”.