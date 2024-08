Basket. Salerno Ponteggi ’92, Somma completa il roster con Aby Yusuf L’atleta di origini nigeriane arriva da Ancona: “Motivatissima, desideravo nuova esperienza”

È Abiodun Damilare Yusuf, per gli amici Aby, l’ultimo innesto della Salerno Ponteggi ’92 per il prossimo campionato di Serie A2 femminile. L’atleta di origini nigeriane ha 24 anni e proviene dalla Basket Girls Ancona, club con cui ha fatto tutta la formazione fin dal 2016, disputando dapprima i campionati giovanili, poi la Serie B e infine, nelle ultime due stagioni, la Serie A2.

“Sono molto contenta di aver firmato per Salerno. È una neopromossa ma so che ha un buon gruppo, una società seria, un bravo allenatore. Insomma, c’è tutto per fare belle cose. Ho parlato col presidente Somma e mi ha dato impressioni positive fin da subito - ha detto la giocatrice classe 2000, che può disimpegnarsi da ala forte o da pivot -. L’anno scorso l’A2 è stata difficile ma siamo riuscite a salvarci con grande unità di intenti. Se ti alleni bene e capisci le indicazioni del coach, tutto può diventare più semplice. Possiamo affrontare qualsiasi avversario giocando alla pari, l’importante è lavorare bene in settimana, credere in ciò che si fa e stare bene fisicamente. Ad Ancona mi sono trovata bene ma questa novità in tutto mi affascina. Sarà la mia prima volta lontana dalle Marche e non vedo l’ora di scoprire la città. Desideravo una nuova esperienza e sono motivatissima nel cambiare aria. Sono felice di questa opportunità e ringrazio la società per aver voluto puntare su di me”.

Yusuf sarà a Salerno a fine agosto per cominciare la preparazione precampionato. Nel tempo libero ama i social, ascoltare musica, tenersi sempre in contatto con la sua famiglia e poi dare il giusto spazio anche alla fede. “Prego molto, per me è importante”, ha detto prima di andare di nuovo sul discorso tecnico: “Ho già sentito anche coach Visnjic telefonicamente, mi ha spiegato che tipo di squadra vuole e cercherò di mettermi a disposizione al meglio. Quest’estate mi sono allenata tanto. Ho lavorato molto sul tiro dalle varie distanze anche per essere duttile quanto più possibile, sebbene la mia forza e caratteristica principale sia giocare sotto canestro e andare a rimbalzo”.