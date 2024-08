Cavese, la carica del tifo: giovedì la presentazione ufficiale Appuntamento alle ore 20:30 al Simonetta Lamberti

Un grande abbraccio per fare il pieno di energie in vista di un campionato prestigioso. La Cavese si presenta alla sua gente. Con una nota ufficiale, il club ha annunciato la festa in programma giovedì sera alle ore 20:30 al Simonetta Lamberti. Davanti al suo pubblico, la squadra metelliana verrà presentata e farà il carico di affetto in vista del ritorno in serie C. Si inizierà subito col botto, con il derby con il Benevento in programma lunedì sera alle ore 20:45 seppur senza l’affetto dei propri tifosi a causa delle restrizioni legate alla chiusura del settore ospiti. Per l’occasione, il club presenterà anche le nuove maglie da gara per la stagione 2024-2025.