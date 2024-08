Cavese, Di Napoli: "Ko amaro ma sono fiducioso per il futuro" Il tecnico: "Meritavamo qualcosina in più. Mercato? La società sa cosa servirebbe"

Tanta delusione. Raffaele Di Napoli ha commentato il ko all’esordio della sua Cavese sul campo del Benevento: “Giocarsi la partita nonostante la forza dell’avversario è segnale importante. Credo che meritavamo qualcosa in più soprattutto quando eravamo avanti a cavallo fra il primo e il secondo tempo. I ragazzi hanno fatto una prova con personalità e piglio. La rimonta ha permesso al Benevento di recuperare energie psicofisiche, anche grazie alla qualità dei cambi. Noi abbiamo accusato il colpo. Ma sono convinto che questa prova ci darà coraggio e convinzione anche se con l’amaro in bocca per aver fatto 70’ importanti portando purtroppo a casa zero punti. Senza dimenticare qual è il nostro obiettivo. Dispiace anche per il popolo di Cava che non ha potuto seguire questa sfida. Sono sicuro che loro saranno il nostro fattore per la salvezza.

Centrocampo? Potevamo rischiare di restare in inferiorità numerica viste le ammonizioni e allora ho deciso di cambiare qualche pedina. Ci restano i rimpianti perché potevamo sfruttare meglio alcune situazioni.

Mercato? Preferisco parlare di chi ho a disposizione. La società sa bene cosa servirebbe ma sono molto contento della squadra. Al momento valorizzo i calciatori che ho a disposizione”.