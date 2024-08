Power Basket Salerno, al via la pre-season: ecco il programma delle amichevoli La società salernitana si prepara in vista della nuova stagione

La stagione 2024/2025 si avvicina e la Power Basket Salerno è pronta a tornare in campo per prepararsi al meglio al prossimo campionato di Serie B. Con tanta determinazione e la voglia di migliorare ulteriormente, la squadra affronterà una serie di amichevoli ufficiali per testare la condizione fisica e affinare il gioco di squadra.

Ecco il calendario degli impegni pre-campionato:

4 settembre: Power Basket vs. Scandone (Salerno)

7 settembre: Power Basket vs. Caserta (Salerno)

14 settembre: Power Basket @ Sant’Antimo (Sant’Antimo)

18 settembre: Power Basket @ Avellino Scandone (Avellino)

21 settembre: Power Basket vs. Benevento (Casa)

Queste gare saranno fondamentali per consentire al team di trovare la giusta sintonia e mettere a punto la condizione fisica in vista del debutto stagionale.

I tifosi potranno seguire ogni passo della preparazione attraverso i canali ufficiali, dove saranno pubblicati aggiornamenti, risultati e contenuti esclusivi, per vivere insieme tutte le emozioni della pre-season. "Non vediamo l’ora di avere il supporto del nostro pubblico per iniziare la nuova stagione nel migliore dei modi", il messaggio lanciato dalla società del presidente Luca Renis.