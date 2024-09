Cavese-Crotone, le probabili formazioni: Di Napoli rilancia Fella e Sorrentino Sfida importante per i metelliani, a caccia di riscatto dopo il ko di Benevento

Debutto interno. La Serie C ritorna al Simonetta Lamberti con un big match. Alle ore 20:45, la Cavese riapre le porte del suo stadio e lo fa sfidando il Crotone di Andrea Rispoli e dell’allenatore salernitano Emilio Longo. Per i blufoncè c’è fame di riscatto dopo il ko con il Benevento che ha lasciato l’amaro in bocca per il vantaggio illusorio poi rimontato nella ripresa dai giallorossi.

Per la prima sfida interna, Di Napoli conferma il 3-5-2 e si affida nuovamente al tandem offensivo Fella-Sorrentino. Solo panchina per l’ultimo arrivato Diop. In difesa, a protezione di Boffelli, spazio a Saio, Piana e Peretti. La linea da cinque in mediana sarà composta centralmente da Vitale, Pezzella e Konatè, con sugli esterni Rizzo e Tropea.

CAVESE-CROTONE, LE PROBABILI FORMAZIONI:

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Saio, Piana, Peretti; Rizzo, Vitale, Pezzella, Konatè, Tropea; Fella, Sorrentino. Allenatore: Di Napoli.

CROTONE (4-4-1-1): Sala; Rispoli, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron; Spina, Vinicius, Gallo, Vitale; Tumminello; Gomez. Allenatore: Longo.