Jomi Salerno, parte la stagione del quarantennale della pallamano salernitana Sabato 7 settembre la società salernitana si presenterà insieme alla Genea Lanzara

La stagionale del quarantennale è ormai cominciata, presto cominceranno anche le competizioni ufficiali. Dopo un lungo periodo di rodaggio, la Jomi Salerno mette a punto gli ultimi dettagli in vista dell’esordio in campionato previsto per sabato 7 settembre a Padova il Cellini. Sostanza ma anche forma. Nella giornata di domani, giovedì 5 settembre, alle 20 presso Adelì - Roof Garden del Mediterranea Hotel - Via Generale Clark, 53- Salerno, la società salernitana si presenterà ufficialmente alla città.

Nell’occasione lo farà in tandem con l’altra “metà del cielo”, la Genea Lanzara il cui debutto il campionato (Serie A Silver) è programmato per l’ultima settimana di settembre. La presentazione in tandem delle due prestigiose realtà sportive salernitane, vittoriose in tandem del campionato nazionale U20 nello scorso mese di giugno, rappresenta il trampolino di lancio per la presentazione del programma d’iniziative che caratterizzeranno la stagione 2024/25, quella del quarantennale della pallamano salernitana capace di raccogliere nell’arco della sua lunga e prestigiosa storia ben 33 titoli nazionali, spaziando dall’attività giovanile alla senior.

Dal punto di vista tecnico, la stagione ormai alle porte, segna per la Jomi Salerno la consacrazione del nuovo corso tecnico, avviato già nella seconda parte della stagione con l’avvento del coach francese Cristophe Cassan ed ora proseguito con Thierry Vincent nel doppio ruolo di allenatore della Jomi Salerno e responsabile del progetto di sviluppo del settore giovanile. “I nostri obiettivi - dice il presidente Mario Pisapia - sono quelli di sempre con l’aggiunta, questa volta, di una ancora maggiore attenzione per il nostro settore giovanile. Crediamo di aver allestito un buon roster, con un’importante base di giovani giocatrici italiane, da sempre un nostro tratto distintivo, un organico che possiamo ancora completare sulla base delle indicazioni che ci forniranno le prime giornate di campionato. Inutile negarlo – aggiunge Pisapia – questa è una stagione particolarmente importante per noi, la stagione del riscatto dopo i risultati non in linea con i nostri progetti raccolti l’anno passato a livello senior, ma anche, e soprattutto, perché tagliamo il traguardo dei 40 anni di attività, un traguardo raggiunto con tanta passione, impegno e sacrificio”.