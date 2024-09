Cavese, limitazioni per la trasferta di Giugliano. Il club: "Siamo rammaricati" Dopo Benevento nuovi divieti per i tifosi metelliani

Nuove limitazioni. Anche per Giugliano-Cavese il popolo metelliano dovrà fare i conti con le limitazioni per i tifosi in provincia di Salerno, con possibilità di acquisto solo per i possessori di fidelity card antecedente al 26 agosto. Il club blufoncè ha emanato un comunicato stampa, sottolineando delusione e rammarico: "Si tratta del secondo trattamento particolare riservato ai nostri tifosi. Dopo Benevento con la vendita riservata esclusivamente a coloro non residenti in provincia di Salerno, anche in vista del match di Giugliano ci vengono imposte indicazioni che non tutelano i nostri tifosi e che non aiutano lo spettacolo della Serie C Now.

Aldilà della fidelity card, subiamo la limitazione della limitazione con una obbligatorietà della sottoscrizione antecedente al 26 agosto. Pur rispettando le decisioni degli organi preposti in materia di ordine pubblico, la Cavese 1919 farà tutto quanto nelle proprie possibilità per far sì che le future decisioni possano avere valutazioni ed esiti differenti".