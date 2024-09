Pallanuoto A2, Rari Nantes Salerno: conferma per Gianmaria Siani Le parole dell'atleta giallorosso: "Non vedo l’ora di far parlare il campo"

La Rari Nantes Nuoto Salerno comunica la conferma in giallorosso di Gianmaria Siani. Dopo il lento e difficile recupero dall’infortunio avvenuto ad aprile 2023, Gianmaria è ora pronto a tornare ai suoi livelli di gioco. Un talento di spicco nel panorama pallanuotistico in grado di ricoprire vari ruoli, Siani vanta una carriera ricca di successi: con la Canottieri Napoli ha conquistato due scudetti under 20, mentre con la Rari Nantes Arechi ha raggiunto la promozione in A2, per poi proseguire con l'Ortigia Siracusa, dove ha giocato per tre stagioni, ottenendo un quarto posto e l'accesso all’Euro Cup.

“Io sono ancora qua… Eh già. Proprio come canta il grande Vasco. Dopo il brutto infortunio subito ad aprile 2023 nella gara contro il Telimar, dove ho riportato la lesione completa del tendine del gran pettorale con conseguente reinserzione dello stesso tramite intervento chirurgico, sono pronto a ripartire. Ci tenevo a ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino in questo lungo e particolare periodo, a partire dalla mia famiglia che mi hanno sostenuto come sempre, il Prof. Raffaele Russo autore dell’intervento le fisioterapiste Angela e Paola, che mi hanno accompagnato nel lungo percorso riabilitativo, Simone Zulli che mi ha aiutato nella riabilitazione natatoria, mister Luca Malinconico sempre presente e gli amici che non mi hanno mai fatto mancare il loro supporto e sostegno. Non vedo l’ora di far parlare il campo per rispondere a tutti coloro che dubitavano sul mio ritorno,” le dichiarazioni di Gianmaria Siani.

“Dopo un lungo infortunio che praticamente non gli ha consentito di disputare lo scorso campionato, rientra Gianmaria Siani che anche quest’anno farà parte della rosa della Rari. Siamo molto contenti per lui e di riaverlo a pieno regime per il prossimo campionato”, le dichiarazioni del direttore sportivo Mariano Rampolla

“Diamo il bentornato a Siani, un ragazzo che può ricoprire più ruoli, serio e dotato di un buon tiro. Nella scorsa stagione è tornato solo nel finale, a causa di un infortunio, e si è messo subito a disposizione della squadra. Finalmente ora potrà lottare con noi ed aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi”, le dichiarazioni del mister Christian Presciutti.