Pallamano, A1. Jomi Salerno, sabato esordio casalingo con il Mezzocorona Appuntamento alle 17.30 alla "Palumbo"

Archiviata con soddisfazione la gara d’esordio in campionato a Padova, la Jomi Salerno si prepara all’atteso debutto tra le mura amiche della Palumbo. Sabato 14 settembre con inizio alle 17.30 (nuovo orario delle partite interne ndr), le salernitane affronteranno il Mezzocorona reduce da una cocente sconfitta casalinga patita all’esordio contro Pontinia. La partita contro il team trentino bagnerà anche l’esordio casalingo di Thierry Vincent, da agosto sulla panchina salernitana. Per l’occasione il coach francese conta di recuperare la danese Cecile Woller, tenuta precauzionalmente a riposo in occasione della vittoriosa trasferta di Padova e il neo capitano Cyrielle Lauretti Matos da settimane ormai stabilmente riaggregata al gruppo dopo l’intervento chirurgico al ginocchio cui si è sottoposta nello scorso mese di giugno. Particolarmente vivace la settimana di vigilia al match contro il Mezzocorona per il neo capitano della Jomi che bagnerà nell’occasione la sua decima stagione a Salerno.

“Non lo nascondo, è una settimana davvero particolare. Sono ormai pronta per il ritorno in campo e sarà davvero un ritorno speciale perché al senso di appartenenza che da sempre mi lega a questa maglia, a questa società, alla città di Salerno, si aggiunge da quest’anno anche l’onere e l’onore di indossare la fascia di capitano, un onere ed un onore al tempo stesso perché raccolgo il testimone da Pina Napoletano che è stato per anni bandiera e punto di riferimento per noi tutte. Con l’aiuto di tutte le mie compagne spero di poter essere all’altezza del compito in campo e fuori e di contribuire ai futuri successi del club”.

A Padova, nella gara inaugurale della stagione, si è vista una Jomi a tratti tracimante, solida e convincente sul piano del gioco. “Si, è stata davvero una prestazione convincente - sottolinea Lauretti Matos - ma non dobbiamo abbassare di un centimetro il nostro livello di attenzione e concentrazione. Stiamo lavorando tanto e bene sotto la direzione tecnico di coach Vincent, il campo ci sta dando riscontri positivi ma la stagione è appena cominciata e tanti sono gli impegni, anche più severi, che ci attendono. Noi dovremo sempre farci trovare pronte, io per prima”.