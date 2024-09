Salerno Ponteggi ’92, presentazione con il ct della Nazionale femminile VIDEO. Somma: "La squadra ha valori, vedremo se il campo ci darà ragione"

La Salerno Ponteggi ’92 ha tolto ufficialmente il velo alla stagione 2024/25, quella che segna il ritorno in A2 dopo sette anni. La società di patron Angela Somma ha tenuto questa mattina la conferenza stampa di presentazione presso la sala Marcello Torre di Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di Salerno. Sono intervenuti Antonio Fiore, consigliere provinciale con delega allo sport e Rino Avella, presidente commissione sport al Comune di Salerno per i saluti istituzionali. Dal punto di vista sportivo, la gradita presenza di Andrea Capobianco, commissario tecnico della Nazionale femminile di pallacanestro, ha impreziosito la mattinata assieme a quella dei vertici della Fip Campania con il presidente Antonio Caliendo e la consigliera Simona Sica.

“L’entusiasmo c’è sempre. Dopo tanti anni di B, l’impegno tornerà notevolissimo sotto il profilo economico e dell’organizzazione ma noi non molliamo mai, diremo sicuramente la nostra - ha detto Angela Somma -. Abbiamo riconfermato buona parte dello zoccolo duro del roster integrandolo con atlete che hanno già esperienza in A2. La squadra ha valori, vedremo se il campo ci darà ragione. Il 5 ottobre inizia il campionato contro Sanga Milano, squadra retrocessa dall’A1 e molto forte. Non abbiamo paura di nessuno, le avversarie dovranno sudare perché noi combatteremo. L’anno scorso abbiamo vinto 30 partite su 30, ovviamente quest’anno sarà più difficile e non potrà essere così ma le ragazze e il coach sapranno cosa fare per mettere in difficoltà un avversario blasonato e puntare alla salvezza”.

Coach Visnjic vede così la stagione che sta per cominciare e ribadisce: “L’obiettivo è salvarci, dobbiamo volare basso. Ci aspetta un esordio difficile contro una squadra che ha ambizione di tornare presto in massima serie. Noi ci stiamo preparando, stiamo mettendo tutte le risorse a disposizione, le ragazze si stanno impegnando e vogliono dimostrare che quanto fatto l’anno scorso è stato frutto di qualità e valori condivisi. Stiamo mettendo tutti gli ingredienti, lavoriamo da meno di un mese. Più avanti vedremo i frutti. L’inserimento delle nuove procede bene, tocca a noi aiutarci per rimanere quelli che siamo stati l’anno scorso, ovvero una squadra vera. La prima amichevole ha dato buoni segnali, stiamo sperimentando cose utili per un campionato che io non conosco, non l’ho mai fatto. Sarà importante la capacità di osservazione e l’adattamento”.

Il plauso di coach Capobianco, ospite della mattinata, all’impalcatura Salerno Basket ‘92: “L’anno scorso è stato fatto qualcosa di strepitoso non solo per i risultati, che sono conseguenza del lavoro svolto, ma per la qualità e la faccia tosta con cui Salerno ha giocato. Complimenti a Njegos Visnjic che ha fatto un lavoro pazzesco insieme alle ragazze che hanno messo sul campo i fondamentali più importanti della pallacanestro e della vita, ovvero il cuore e il cervello. Quando si mettono entrambe le cose davanti a tutto, si vince. Una nota di merito va fatta anche per l’organizzazione del settore giovanile della società di Angela Somma. Il campionato di quest’anno sarà più difficile, Salerno parte con struttura definita e molte confermate. Potranno esserci delle difficoltà per il salto in categoria superiore ma se le ragazze dimostreranno grandi qualità umane, potranno togliersi soddisfazioni. Verrò a vedere sicuramente qualche partita al PalaSilvestri”.