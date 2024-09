Cavese-Monopoli 0-1, Lamberti violato. Di Napoli: "Ci è mancato il guizzo" Metelliani ko tra le mura amiche. Mister Di Napoli: "Non siamo andati oltre il compitino"

La Cavese cade per la prima volta al Simonetta Lamberti. Serata amara per i metelliani, sconfitti di misura dal Monopoli che continua la sua straordinaria striscia di vittorie consecutive in trasferta (0-1). Decide un gol di Vazquez al 19’, con la punta ospite che colpisce di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo ed è fortunato nel trovare la deviazione decisiva di Citarella. La Cavese accusa il colpo, fatica a reagire e rischia il colpo del ko prima con Viteritti e poi in apertura di ripresa con Angileri, fermato da un super Boffelli. Di Napoli prova il tutto per tutto varando il 4-3-3 ed affidandosi a Diarrassouba e Diop ma i metelliani faticano a creare pericoli. Le occasioni più ghiotte per il pari capitano sui piedi di Vigliotti e sulla testa di Peretti ma non arriva il pari.

Raffaele Di Napoli ha commentato poi il match in sala stampa: “Dispiace questa sconfitta perché eravamo partiti bene, poi dopo quella serie di calcio d’angoli e il gol hanno cambiato l’inerzia della partita. Purtroppo abbiamo pagato anche delle defezioni come Rizzo e Saio ma resta rammarico e delusione per una sfida persa per un gollonzo. Sapevamo che affrontavamo una squadra brava a difendersi e abbiamo fatto fatica a creare pericoli. Ora dobbiamo riprendere fiato e cercare di essere più concreti in fase offensiva. Ci è mancato il guizzo, non abbiamo osato ma ci siamo accontentati del compitino nonostante il grande impegno e ardore”.

CAVESE-MONOPOLI 0-1, IL TABELLINO

Cavese (3-5-2): Boffelli; Peretti, Piana, Loreto (46' Diarrassouba); Marchisano (71' Barba), Citarella, Fornito, Vitale (61' Marranzino), Maffei; Fella (46' Diop), Sorrentino (77' Vigliotti). A disposizione: Lamberti, Di Somma, Konate, Pezzella, Saio, Quattrocchi, Tropea, Badje. Allenatore: Di Napoli.

Monopoli (3-4-2-1): Vitale; Viteritti, Miceli, Angileri; Valenti, Calvano (67' Bulevardi), Battocchio (79' De Risio), Pace; Scipioni (79' Virgilio), Bruschi (88' Cascella); Vazquez (67' De Sena). A disposizione: Garofani, Sibilano, Grandolfo, Capozzi, Yabre, De Vietro, Cellamare, De Palo. Allenatore: Colombo.

Arbitro: Lorenzo Maccarini della sezione di Arezzo.

Rete: 19' Vazquez (M)

Ammoniti: Loreto, Citarella (C), Angileri (M).

Foto: Profilo Facebook Cavese Calcio