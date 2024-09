Cavese, che sfortuna! Pari con l'Altamura con traversa al 96' di Sorrentino Al San Nicola di Bari finisce senza gol. I metelliani salgono a quota sei punti

Pari e patta. Team Altamura e Cavese non si fanno del male. Al San Nicola di Bari finisce 0-0. Un pareggio che permette alla Cavese di salire a quota 6 punti, cancellare la delusione per il ko interno con il Monopoli di sabato scorso e continuare l’imbattibilità esterna. Eppure restano i rimpianti per la traversa di Sorrentino nei secondi finali a strozzare il primo squillo in trasferta.

Ampio turnover per Di Napoli che cambia in tutti i reparti. In difesa, a protezione di Boffelli, ci sono Peretti, Piano e Loreto. Marranzino e Barba sono gli esterni, Konatè e Pezzella la coppia in mediana, con Vigliotti accompagnato da Diarrassouba e Badje. L’Altamura approccia con forza ma Rolando sbatte su Barba che salva Boffelli (4’). La Cavese si accende con Badje che non trova i pali di Pane (22’), con estremo difensore provvidenziale su Vigliotti (28’). I locali si accendono con Leonetti ma il pallonetto su Boffelli non gonfia la rete (33’). Nella ripresa succede poco, con Di Napoli che si affida a Diop e Sorrentino, quest’ultimo protagonista prima di una simulazione e poi di un contatto dubbio non premiato con il penalty. All’ultimo minuto però la clamorosa chance per Sorrentino ma la conclusione del numero 7 s’infrange sulla traversa (96’).

Fonte foto: Cavese Calcio