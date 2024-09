Cavese, Di Napoli dopo l'Altamura: "La squadra ha dimostrato carattere" In vendita i biglietti per la sfida di domenica con il Latina

Due punti persi. Raffaele Di Napoli mastica amaro per il pari della Cavese con il Team Altamura: “C’è rammarico soprattutto ripensando alle occasioni. Eppure resto contento della prestazione della squadra. Stiamo continuando a lavorare alla ricerca della perfezione, cercando di migliorarci. Abbiamo provato a cambiare le nostre caratteristiche, giocando con tre punti, creando occasioni sia nel primo che nel secondo tempo. Dopo la sconfitta con il Monopoli non era facile ed invece questa squadra ha reagito con forza, dimostrando margini di crescita. E’ mancato cinismo ma dobbiamo migliorare su questo aspetto. Ora non abbiamo altra strada che il lavoro, consapevoli del cammino che ci aspetta e di quello che è il nostro obiettivo”.

Intanto, nelle scorse ore è partita la corsa ai biglietti per Cavese-Latina, sfida in programma domenica 29 settembre alle ore 18:30. 11 euro il costo della Curva Sud Catello Mari, 16 per i Distinti Eduardo Purgante. La Tribuna Esterna costa 22 euro, mentre rispettivamente 26 e 38 le spese per la Tribuna Laterale e quella Centrale. Confermato l’ingresso gratuito per gli Under 10.