Pallamano, la nazionale della Guinea a Salerno: domani test con la Jomi L'iniziativa rientra nell'ambito degli eventi del Quarantennale della pallamano salernitana

La squadra nazionale della Guinea a Salerno. In preparazione alla Coppa D’Africa che si terrà a cavallo tra novembre e dicembre a Kinshasa, capitale della Repubblica

democratica del Congo, la rappresentativa guineana, diretta dal coach della Jomi Salerno, Thierry Vincent, composta in larga misura da giocatrici attualmente impegnate nei campionati professionistici francesi, è ospite della Palestra Palumbo per uno stage d’allenamento che si concluderà domenica 29 settembre.

Arrivata nella serata di lunedì, la Guinea sta lavorando al ritmo di due sessioni quotidiane condividendo gli spazi con la Jomi Salerno e la Genea Lanzara. Nella giornata di oggi previsto un allenamento congiunto tra il team africano e la Jomi Salerno sotto la supervisione di Vincent e dei rispettivi staff tecnici, mentre venerdì pomeriggio (18.30), le due squadre daranno vita ad uno stuzzicante e probante test amichevole. La presenza a Salerno della Nazione della Guinea rientra nell’ambito delle iniziative del Quarantennale della pallamano salernitana programmate dalla dirigenza della PDO, un’occasione per allacciare relazioni internazionali e migliorare il processo di crescita e di internazionalizzazione della Jomi Salerno.

“E’ un’iniziativa alla quale teniamo tantissimo e per la quale abbiamo profuso tantissimo impegno in termini di organizzazione non soltanto tecnica – sottolinea il presidente Mario Pisapia – iniziativa resa possibile grazie alla presenza qui a Salerno di Thierry Vincent che, oltre ad essere il direttore tecnico della Jomi, riveste anche l’incarico di allenatore della nazionale della Guinea. Quando ci è stata prospettata la possibilità di ospitare a Salerno lo stage della forte nazionale africana – prosegue – non abbiamo avuto dubbi pur immaginando, fin da principio, la complessità dell’evento. Come abbiamo detto in occasione della presentazione della nuova stagione, questa è un’annata particolare per la pallamano salernitana che nel 2025 spegnerà la sua quarantesima candelina è l’opportunità di arricchire di nuove esperienze internazionali il nostro bagaglio rappresenta un obiettivo imprescindibile.