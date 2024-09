La Cavese si separa da Felleca: ufficiale la risoluzione del contratto La decisione del club dopo la prima parte difficile di stagione

Un addio non senza rimpianti. Con una nota ufficiale, la Cavese ha ufficializzato l'addio a Francesco Felleca. L'attaccante napoletano non è più un calciatore blùfonce. L'annuncio è arrivato nel primo pomeriggio, con la risoluzione del contratto del calciatore, mai in campo in questo avvio di stagione ma autore di 9 gol e 4 assist in quella precedente. "A Francesco, un forte grazie per il contributo dato lo scorso anno, conclusosi con la vittoria del campionato - ha ricordato la Cavese -. A lui l'augurio più sincero di ottenere nel prosieguo della sua carriera, le migliori fortune professionali".

Fonte foto: Cavese Calcio