Cavese, Di Napoli: "Vittoria preziosa soprattutto per l’ambiente" Il tecnico: "Questa squadra dà sempre il massimo, ingenerose le critiche. Ora testa al Picerno"

Raffaele Di Napoli ha commentato Cavese-Latina 1-0, con il successo prezioso dei metelliani: “La squadra ha dimostrato il proprio attaccamento alla maglia, la sua diligenza, la sua volontà di vincere. Abbiamo creato tanto, potevamo chiuderla ma siamo stati sfortunati, soffrendo nel finale contro calciatori che sono stati protagonisti in serie B. Siamo la prima squadra per giovani ma nonostante gli avversari che affrontiamo i ragazzi dimostra di avere valore. E’ stata una partita delicata, l’ambiente deve essere più sereno perché anche noi vogliamo sempre la vittoria ma ci sono anche gli avversari. Per questo mi tengo la prestazione, la loro intensità, il grande spirito di sacrificio, ripartendo dalle prime uscite in cui abbiamo dimostrato di avere qualità ma anche spregiudicatezza. Ecco perché mi dispiace se su questa squadra possano esserci giudizi negativi perché loro stanno tirando fuori il massimo.

Non è stata una partita facile anche con la gestione delicata di alcuni casi. Penso a Citarella che non era al top, Piana che era ammonito. Cerco di dare il mio apporto e migliorare il rendimento perché lo dobbiamo alla tifoseria, ad una società che ci è sempre stata vicina.

Picerno? Sarà una gara difficile, contro una squadra che gioca molto bene al calcio in un campo piccolo. Ora dobbiamo rigenerarci ma andremo lì per fare risultato”.