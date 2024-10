Pallamano A1. Jomi Salerno, sfida al Vif in EHF European Cup Appuntamento venerdì e sabato tra le mura della Palestra Palumbo

Settimana di pausa terminata, la Jomi Salerno si prepara a tornare in campo. Le atlete allenate da Thierry Vincent dopo un avvio di campionato ottimale, saranno impegnate in EHF European Cup. Le salernitane sfideranno il VIF, squadra delle Isole Faroe, nelle giornate di venerdì e sabato tra le mura della Palestra Palumbo. Inoltre è la prima volta nella loro storia che i due club si affrontano. Ad attendere la Jomi Salerno c’è una doppia sfida importante, sia per confrontarsi con altre realtà sia per crescere anche in ambito europeo. L’obiettivo dichiarato è sicuramente il passaggio del turno che permetterebbe non solo di alzare l’asticella, ma anche di continuare la striscia positiva che ha caratterizzato questo inizio di stagione. A sottolinearlo è stata Cecilie Woller, neo acquisto del club, nonchè giocatrice con esperienza internazionale. “Sono molto felice di giocare queste partite, sono molto importanti per il club. Inoltre è importante giocare in casa, la presenza del nostro pubblico sarà fondamentale per cercare di superare il turno”.