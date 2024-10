Givova Scafati Basket: sconfitta casalinga, vince la Germani Brescia (93-95) Coach Nicola: "Abbiamo costretto gli avversari a un basket non consono, poi ci siamo fermati"

Finale amaro per la Givova Scafati, superata dalla Germani Brescia con il risultato di 93-95 nella seconda giornata del campionato di Serie A. "Nel primo tempo abbiamo costretto Brescia a giocare un basket non consono alle loro caratteristiche, poi ci siamo fermati. - ha affermato il coach della Givova, Marcelo Nicola, nel post-gara - Abbiamo smesso di correre e sfruttare la nostra dinamicità e questo ci ha portato a subire 60 punti nel secondo tempo. Ci siamo condannati da soli con scelte sbagliate, forzature e palle perse sanguinose che devono portarci a lavorare ancor di più. Bisogna maturare, ci tenevo a vincere e non a fare bella figura. I ragazzi ci hanno messo un cuore enorme per restare a contatto con una squadra come Brescia, ma dobbiamo diventare più scaltri per vincere partite come questa. Non possiamo permetterci inizi di terzo quarto come quello di stasera".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Givova Scafati - Germani Brescia 93-95

Parziali: 24-21, 20-14, 23-33, 26-27

Scafati: Gray 11, Sangiovanni ne, Zanelli 11, Ulaneo, Sorokas 8, Ursini ne, Miaschi 1, Pinkins 30, Cinciarini 7, Stewart 19, Akin 6, Hruban. All. Nicola

Brescia: Bilan 16, Ferrero ne, Dowe 4, Della Valle 23, Ndour 5, Burnell 7, Tonelli ne, Ivanovic 23, Mobio, Rivers 15, Cournooh 2, Pollini ne. All. Poeta

Arbitri: Baldini, Bongiorni, Galasso

Foto: ufficio stampa Basket Scafati 1969