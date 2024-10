Pallamano A1. Jomi Salerno, alla Palumbo sfida con Cassano Magnago Recupero della quarta giornata: entrambe le squadre hanno centrato tre successi in stagione

Dopo aver centrato il passaggio al terzo turno di EHF European Cup superando le faroesi del VIF (settimana prossima il sorteggio per conoscere il nome del prossimo avversario), la Jomi Salerno torna a concentrarsi sul campionato. Ad attendere le salernitane c’è il recupero della quarta giornata di Serie A1 femminile. Lauretti Matos e compagne oggi (mercoledì 9 ottobre) alle 17.30 sfideranno Cassano Magnago tra le mura amiche della Palestra Palumbo.

Entrambe le compagini vengono da un inizio di stagione positivo, in cui hanno portato a casa tre successi in altrettante partite. La Jomi dopo le fatiche di coppa è quindi chiamata a un

match molto impegnativo ed importante ai fini della classifica, uno di quelli in cui è “vietato sbagliare”. Un concetto ben espresso anche dall’ex della gara Ilaria Dalla Costa. “Cassano è partita bene in campionato, è una squadra difficile da affrontare e noi dovremmo farci trovare pronte per portare a casa la vittoria. Veniamo dall’impegno in coppa che ci ha tolto energie ma stiamo recuperando velocemente per dare il massimo domani”.