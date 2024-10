Aci Salerno, domenica la 37esima edizione del maxi slalom Salerno-Croce Cava La gara potrebbe incoronare il nuovo campione italiano

Sale di ora in ora l’aspettativa per la 37esima edizione del Maxi Slalom Salerno-Croce Cava, Memorial Francesco Sorrentino, valido per il Campionato Italiano Slalom e Coppa di Zona ACI Sport, 11esimo Trofeo PT Gomme First Stop.

La gara è organizzata dall’Automobile Club Salerno con il patrocinio del Coni, della Provincia di Salerno, dei Comuni di Salerno e Croce di Cava e la fattiva collaborazione dei Promotori locali. Sabato pomeriggio alle 15 inizieranno le verifiche sportive e tecniche nella centralissima piazza Amendola di Salerno. Domenica 13 ottobre la gara, con partenza a pochi metri dal castello Arechi di Salerno e arrivo a Croce di Cava.

Una competizione che assicura una gara emozionante ma anche panorami mozzafiato sul golfo di Salerno e tra il verde lussureggiante. È proprio su questo affascinante percorso che potrebbe laurearsi il nuovo Campione Italiano Slalom o potrebbe ipotecarlo. Su Radical SR4 Suzuki il campano Salvatore Venanzio potrebbe conquistare il tricolore nella penultima gara sui tornanti del Monte Bonadies da Salerno fino a Cava. Ad insidiarlo il siciliano Emanuele Schillace, su un’auto simile, mentre al terzo posto al momento è Luigi Vinaccia su Osella PA 6/90 Honda un altro campano, tutti e tre della Scuderia Venanzio.

Il percorso del Maxi Slalom di Salerno è ben conosciuto da Venanzio, Vinaccia e Schillace che lo scorso anno sui tornanti verso Croce di Cava si classificarono rispettivamente al primo, secondo e terzo posto. Nella 37esima edizione il pilota di Massa Lubrense cerca il bis e anche il tricolore. Tifosi, sportivi, turisti attendono la partenza.

«Stanno arrivando numerose richieste di iscrizione al Maxi Slalom Salerno - Croce di Cava e questa edizione si presenta sotto i migliori auspici - afferma il presidente di Aci Salerno, Vincenzo Demasi -. A Salerno, nel week end, arriveranno molti piloti, numerosi tifosi ma anche tantissimi turisti. Il percorso di questa “classica”, per la bellezza della gara e dei luoghi, attira un pubblico non solo di sportivi ma anche di tanti che colgono l’occasione per visitare una delle province più belle d’Italia». Il direttore Giovanni Caturano: «Si preannuncia una bellissima gara che potrebbe già incoronare il Campione Italiano. Ma la lotta sarà fino all’ultimo secondo e questo garantisce un fascino ancora maggiore alla competizione di domenica prossima». Sono tanti i preparativi in corso - coordinati dal Fiduciario Sportivo e Commissario Sportivo Nazionale Aci Sport, Antonio Milo - per l'importante gara diretta da Antonio Cappelli.