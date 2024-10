Basket, Serie A: Scafati ko a Trapani (101-87) Coach Nicola: "Dobbiamo lavorare tanto per colmare le nostre lacune"

La Givova Scafati esce sconfitta dal parquet del Trapani Shark con il finale di 101-87 nella terza giornata di LegaBasket Serie A. "La continuità offensiva che abbiamo trovato nei primi 20 minuti sapevamo non fosse semplice da tenere per tutta la gara contro una squadra così fisica. -ha spiegato il coach di Scafati, Marcelo Nicola - Il nostro problema del secondo tempo è stato un enorme deficit di energia e di aggressività, siamo calati drasticamente. I 33 punti segnati nei secondi 20 minuti rispetto ai 54 dei primi dimostrano la bravura di Trapani nell’alzare ulteriormente l’intensità sui due lati del campo rispetto a noi. Dobbiamo lavorare tanto per colmare le nostre lacune, non abbiamo altra scelta dal tornare immediatamente in palestra e rimboccarci le maniche".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Terza Giornata

Trapani Shark - Givova Scafati 101-87

Parziali: 25-30, 29-24, 22-12, 25-21

Trapani: Notae 20, Horton 6, Robinson 15, Rossato 11, Alibegovic 19, Petrucelli 15, Yeboah 8, Mollura, Pleiss 7, Gentile, Pullazi ne. All. Repesa

Scafati: Gray 28, Sangiovanni ne, Zanelli 2, Sorokas 6, Ulaneo ne, Pezzella ne, Miaschi 6, Pinkins 21, Cinciarini 6, Stewart 9, Akin 3, Hruban 6. All. Nicola

Arbitri: Giovannetti, Quarta, Pepponi

Foto: ufficio stampa Basket Scafati 1969