Maxi Slalom Salerno-Croce di Cava, trionfa Emanuele Schillace Il campionato italiano di categoria sarà assegnato nell'ultima gara ad Avola

Pochi decimi di secondo premiano Emanuele Schillace che, su Radical SR4 Suzuki, vince l’emozionante 37esima edizione del Maxi Slalom Salerno-Croce di Cava, Memorial Francesco Sorrentino, organizzato dall’Automobile Club Salerno e valido per il Campionato Italiano Slalom e Coppa di Zona ACI Sport, 11esimo Trofeo PT Gomme First Stop.

Il pilota messinese ha condotto una gara brillante, vincendo una delle corse più belle e difficili del campionato italiano. Schillace si è affermato sul percorso che nella precedente edizione aveva visto sul podio più alto Salvatore Venanzio, attualmente in testa nella classifica tricolore. Il 13 ottobre 2024, però, il campano Venanzio, sempre su Radical SR4 Suzuki, per 67 decimi di secondo è arrivato secondo: non vincendo a Salerno dovrà gareggiare ad Avola per provare ad assicurarsi il titolo del campionato italiano 2024.

Una stupenda competizione il Maxi Slalom Salerno-Croce di Cava, combattuta fino all'ultima manche, che rimanda all'ultima gara ad Avola la vittoria del campionato italiano di categoria. Protagonisti saranno sempre Venanzio e Schillace, e anche il campano Luigi Vinaccia, che, su Osella PA 9/90 Honda, è arrivato terzo anche al Maxi Slalom Salerno-Croce di Cava (stessa attuale posizione in classifica nazionale). Tutti i tre i piloti del podio sono della scuderia Venanzio.

A Marcello Bisogno, in qualità di primo cavese classificato allo Slalom, è andato il Memorial Francesco Sorrentino. Valentino Tortora, il più giovane pilota classificatosi allo Slalom, è stato conferito l'11esimo Trofeo PT Gomme First Stop.

«È stata una gara bellissima - ha commentato il Presidente dell’Automobile Club Salerno, Vincenzo Demasi -. Bellissima la gara, stupendo il percorso, da perdere il fiato la bellezza dei luoghi. E poi un’atmosfera con tanti appassionati, tifosi e turisti in una delle più belle domeniche per Salerno. Un ringraziamento va a tutta l’organizzazione, dal Direttore Aci Salerno, Giovanni Caturano, al Fiduciario sportivo Antonio Milo, al Direttore di Gara Antonio Capelli, a tutti gli Ufficiali di Gara, ai Commissari di Percorso, ai Promotori locali, al personale degli indispensabili servizi di supporto, a tutti coloro che hanno lavorato per questa bellissima competizione e ai residenti della zona che, pur dovendo subire qualche disagio, hanno collaborato da veri sportivi alla riuscita della manifestazione.

Un grazie di cuore a tutti i piloti e i team che hanno regalato grandi emozioni. Ringrazio la Provincia di Salerno, i Comuni di Salerno e di Cava de’ Tirreni per aver offerto la più ampia collaborazione a questo slalom che è una grande occasione di sport, ma anche di turismo per tutta la provincia. Un grazie anche alle Forze dell’Ordine per l’indispensabile apporto ed un particolare ringraziamento al Comandante della Polizia Stradale di Salerno Stefano Macarra e al Comandante della Polizia Municipale di Salerno Rosario Battipaglia che hanno anche assicurato il servizio di apripista, a sirene spiegate, sul percorso di gara, per garantire la piena sicurezza».

E Giovanni Caturano, direttore di Aci Salerno, uno dei principali protagonisti dell’organizzazione, ha dichiarato: «È stata una manifestazione bellissima. Vedere sfidarsi grandi nomi e tanti piloti locali che non hanno voluto mancare a questo importante appuntamento è motivo di grande soddisfazione per tutti noi, e dà il senso reale del vero spirito dell’Aci, organizzare grandi manifestazioni sportive dove gareggiano piloti con grande esperienza ma anche promuovere e valorizzare lo sport per tutti».

Caturano, che arrivava direttamente da Palermo per la Targa Florio Classica, ha commentato ancora: «I panorami che offre la Salerno-Croce di Cava sono unici, con le vetture in competizione che per un effetto ottico sembrano salire dal mare lungo il percorso affacciato sul golfo. Un grazie particolare a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita di questa competizione».

