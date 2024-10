Pallamano A1. Jomi Salerno, tutto pronto per la sfida contro Pontinia La formazione salernitana proverà a dare un segnale forte al campionato

Ad attendere la Jomi Salerno nella sesta giornata di Serie A1 femminile c’è l’ostica sfida contro il Pontinia. Domani la Jomi sospinta dal pubblico salernitano e dalle giovanissime atlete della cantera affronterà il sette di Nikola Manojlovic alle ore 18. Un match impegnativo che richiederà alla formazione salernitana la miglior versione di sé stessa, non solo per portare a casa la vittoria ma anche per dare un segnale forte al campionato. Un percorso simile per le due formazioni reduci da quattro vittorie ed una sola sconfitta per un totale di otto punti in classifica. Entrambe infatti hanno affrontato Sassari, Mezzocorona, Casalgrande e Cassano Magnago, cadendo proprio contro quest’ultima.

Inoltre la squadra laziale è reduce dalla vittoria casalinga contro Teramo, arrivata in settimana nel recupero della quinta giornata. “Con Pontinia sarà una partita molto difficile - afferma Thierry Vincent - è una squadra molto forte con ottime giocatrici. Serviranno grande attenzione e precisione, proprio come accaduto nel duro lavoro svolto in settimana. Dovremo farci trovare pronti a lottare e vincere questa partita”.

In casa Jomi però è anche tempo di soddisfazioni: sono ben 7 le atlete che dal 25 al 27 ottobre vestiranno la maglia azzurra nella “Casa della Pallamano” di Chieti.

Si tratta di Ilaria Dalla Costa, Rocio Squizziato, Asia Mangone, Aurora Gislimberti, Giulia Rossomando, Giulia Fabbo e Margherita Danti. Per quest’ultima inoltre parliamo della prima convocazione con la nazionale maggiore dopo la trafila nel settore giovanile. Un onere e un onore che le atlete salernitane sapranno rispettare al meglio.