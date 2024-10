Casertana-Cavese, le probabili formazioni: Di Napoli si affida al tridente Derby infuocato al Pinto per due deluse dalla precedente giornata

Aria di derby per la Cavese. Questa sera alle ore 20:45 i metelliani tornano in campo e fanno visita alla Casertana. Sfida fra due squadre deluse, con i blu foncè arrabbiati per la sconfitta interna con la Turris mentre la Casertana vuole riscattare la pesante sconfitta per 5-0 nel derby del Partenio con l’Avellino. Di Napoli si affida ancora al 4-3-3, con Vitale e Sorrentino ai lati di Fella in attacco.

“Sarà una gara non facile ma abbiamo fame di punti – le parole di Di Napoli in conferenza stampa -. Sono sicuro che la squadra avrà grande fame, coraggio, determinazione per provare a dare seguito alla prestazione con la Turris. Al netto della sconfitta, credo che la prestazione ci sia stata. Ora dobbiamo avere la forza di reagire. Il campionato è difficile, ma lo sapevamo dall’inizio. Quale messaggio ho trasmesso alla mia squadra? Fiducia. Stiamo lavorando in maniera seria, propositiva, sempre con idee di gioco. A volte queste ci possono riuscire, ma non possiamo prescindere dalla determinazione. Ai miei giocatori chiedo solo di stare sereni e di affrontare la partita con coraggio”.