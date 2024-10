Basket A2. Salerno Ponteggi '92, al PalaSilvestri per continuare a stupire Stasera le granatine ospitano Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno

Quarta giornata di Serie A2 Techfind per la Salerno Ponteggi ’92, che questa sera (sabato 26 ottobre) ospiterà la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno al PalaSilvestri-Itsvil Arena per la seconda partita casalinga consecutiva di campionato. Palla a due alle 19:30 con direzione arbitrale di Arianna Del Gaudio

(Massa di Somma) e Luca Leggiero (San Tammaro). La formazione toscana è imbattuta nelle prime tre partite disputate ed è reduce dal 77-57 rifilato al Torino Teen Basket nell’ultimo turno. Anche le granatine, dopo aver perso la gara d’esordio contro Repower Sanga Milano, hanno sfruttato al massimo l’avvento di Gennaro Di Lorenzo in panchina, vincendo entrambe le gare della sua gestione.

“Abbiamo la necessità di testarci dopo le ultime due partite dai due volti: nella prima siamo riusciti a staccare fuori casa contro una squadra che non è affatto male, nella seconda abbiamo giocato punto a punto. In entrambi i casi ci sono state note positive e negative - ha detto l’allenatore della Salerno Ponteggi ’92 alla vigilia -. La prima è che a Giussano abbiamo resistito agli attacchi avversari mantenendo concentrazione, la seconda è che contro Selargius abbiamo tenuto botta a livello mentale. L’altra faccia della medaglia è che non siamo stati freddi nella gestione dei vantaggi un po’ più ampi e abbiamo permesso a Giussano di recuperare più volte, mentre nella seconda partita abbiamo sofferto un po’ troppo la fisicità avversaria. Contro San Giovanni Valdarno sarà difficile, affrontiamo un gruppo che non ha mai perso finora e dobbiamo imparare dall’ultima partita a soffrire di più, perché tecnicamente ci troveremo di fronte atlete forse di livello superiore. Abbiamo lavorato per trovare il punto di difficoltà delle avversarie; dobbiamo trovare continuità in attacco e circolare meglio palla per avere tutti e 5 gli attaccanti pericolosi ed essere meno prevedibili. Speriamo di interpretare bene tutto ciò che stiamo studiando”.

Infine, l’appello anche ai tifosi: “Il nostro campo deve essere fortino come lo sono gli altri, avere tutti con noi è fondamentale. La presenza di più persone sugli spalti non è solo incitamento alla squadra ma la dimostrazione che stiamo lavorando per fare crescere l’interesse attorno al movimento femminile per una realtà che ha tanta voglia di crescere”.

La partita tra Salerno Ponteggi ’92 e Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno sarà trasmessa sul canale YouTube ufficiale della società granata, @SalernoBasket92.