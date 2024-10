Pallamano A1. Festa Genea Lanzara, contro Molteno arriva il primo successo Il capitano Milano dopo il 32-31: "Successo meritato, ora avanti così"

Una prova di carattere, unione, determinazione. Una vittoria di gruppo. Si sblocca la Genea Lanzara, che inizia a recuperare qualche atleta infortunato, e lo fa alla grande battendo il Molteno in una sfida difficilissima ma importantissima per la classifica. I salernitani da coach Villanueva Lopez, nel posticipo della sesta giornata di andata del Campionato Nazionale di Serie A Silver, si assicurano i primi due punti stagionali battendo i lecchesi di coach Gagliardi col finale di 32-21, al termine di una partita ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte.

La Genea Lanzara si sblocca con Bernachea e col rientrante Arena – quest’ ultimo miglior realizzatore del match con 9 segnature – il Molteno impatta sul 2-2, coi salernitani che si riportano avanti e conducono costantemente il match con gli avversari, però, sempre agganciati nel punteggio. Il primo divario importante è in favore della Genea, al 20’ avanti sul 12-8. Il Molteno non ci sta, inizia a premere il piede sull’acceleratore ed acciuffa i rossoblu al 25’ sul 13-13 ma Cappellari e compagni risalgono la china e si portano negli spogliatoi sul punteggio di 16-14.

Nella ripresa parte forte la Genea Lanzara, che si riporta sul +4 al 38’ (20-16 il parziale) ma i ragazzi di Gagliardi non mollano, impattano sul 22-22 al 47’ portandosi addirittura avanti poco dopo sul 23-24. I salernitani hanno la forza di reagire, le squadre viaggiano in maniera alternata per circa dieci minuti di gioco quando i padroni di casa spingono ulteriormente ritrovando il vantaggio di due reti sul 32-20 con la segnatura dell’ ex Bernachea dai sette metri. Nei secondi finali, la rete di Cioni determina il risultato finale di 32-31.

Una vittoria di fondamentale importanza per la Genea, attesa da un periodo di sosta per recuperare energie, infortunati ed ancora più motivazioni per il prosieguo della stagione.

“Abbiamo meritatamente conquistato questi due punti – dichiara Antonio Milano, capitano della Genea Lanzara – è stata una gara bellissima, ci abbiamo creduto fino alla fine, non abbiamo mai mollato nonostante alcune imperfezioni sia in fase offensiva che difensiva. Insomma, il gruppo si è unito ed abbiamo ottenuto una vittoria importante per la classifica, arrivata contro il Molteno terzo in classifica sino alla precedente giornata. Aver ottenuto questa vittoria prima della sosta è davvero importante per tutti noi, a poco a poco si inizia ad intravedere il rientro di qualche atleta infortunato e contiamo sul recupero della maggior parte del roster per affrontare un periodo intenso e ricco di sfide decisive”.

GENEA LANZARA – MOLTENO 32 : 31

GENEA LANZARA: Milano A., Senatore, Merola 3, Lettera 2, Milano C. 4, Bernert 2, Arena 9, Galan 3, Rella, Didone 1, Milano J., Bernachea 8, Avallone, Vicinanza, Cappellari, Chirivì Grassi. All: Villanueva Lopez

6^ GIORNATA SERIE A SILVER | I RISULTATI : Campus Italia – Verdeazzurro 31 : 30; Romagna – Mascalucia 30 : 18; Carpi – Trieste 26 : 28; Belluno – Bologna 25 : 31; Cologne – Haenna 22 : 30; Genea Lanzara – Molteno 32 : 31.

6^ GIORNATA SERIE A SILVER | LA CLASSIFICA : Trieste 12 pti, Romagna 8, Belluno 8, Haenna 7, Salumificio Riva Molteno 6, Campus Italia 6, Len Solution Carpi 5*, Metelli Cologne 5, Bologna United 4*, Verdeazzurro 4, Genea Lanzara 3, Team Mascalucia 2.

*una partita in meno