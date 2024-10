Messina-Cavese, le probabili formazioni: Maiuri riparte dal tridente Metelliani a caccia del primo successo esterno in stagione. Fella guida i blufoncè

Halloween di fuoco per la Cavese. La squadra metelliana scende in campo alle ore 20:45 per la dodicesima giornata del campionato di serie C in casa del Messina e cerca punti pesanti per risollevarsi in campionato. Dopo il debutto senza gol con il Potenza, al Franco Scoglio mister Maiuri vuole non solo centrare il successo per dare una spinta al suo rendimento ma soprattutto rompere il digiuno che accompagna la squadra metelliana in trasferta sin da inizio stagione. Nelle prime cinque sfide lontane dal Simonetta Lamberti, i blufoncè hanno centrato tre pari e due sconfitte, rinviando l’appuntamento con la vittoria. Momento complicato invece per i siciliani, alle prese con il pesantissimo 6-0 rimediato ad Avellino e a caccia del secondo successo stagionale.

Maiuri valuta diversi cambi rispetto al pari con il Potenza. Davanti a Boffelli, si rivedrà Barba. Il reparto arretrato sarà probabilmente completato da Peretti, Maffei e Loreto. A centrocampo chance per Fornito in cabina di regia, dcon Vitale e Pezzella che andranno a completare il trio in mediana. In attacco, la Cavese si affiderà ancora una volta a Fella e Vigliotti, con Badje pronto a partire dal 1’. Out Piana ma soprattutto Sorrentino, ancora alle prese con un problema muscolare.

MESSINA-CAVESE, LE PROBABILI FORMAZIONI:

MESSINA (4-3-3): Krapikas; Lia, Manetta, Rizzo, Morleo; Frisenna, Anzelmo, Garofalo; Petrungaro, Mamona, Pedicillo. Allenatore: Modica.

CAVESE (4-3-3): Boffelli; Barba, Peretti, Loreto, Maffei; Fornito, Pezzella, Vitale; Badje, Vigliotti, Fella. Allenatore: Maiuri.