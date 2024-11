Basket A2. Salerno Ponteggi, blitz sul campo della Limonta Costa Masnaga Le salernitane s'impongono con il risultato di 65-57

Nella serata in cui Oliveira, miglior realizzatrice del torneo, viene ingabbiata dalle avversarie e non riesce ad andare in doppia cifra, la Salerno Ponteggi ’92 dimostra di essere tutt’altro che dipendente dalla portoghese e conquista un importante successo sul campo della CLV Limonta Costa Masnaga (57-65). Due vittorie su due fuori casa, Salerno sale a 6 punti in 5 partite. Non male per una neopromossa in Techfind Serie A2 femminile.

Equilibrio nel primo quarto in cui segnano praticamente tutte le giocatrici di Di Lorenzo che mettono piede in campo. La Salerno Ponteggi allunga nel secondo grazie a Oliveira, all’ottimo ingresso di Yusuf e a una Orchi “on fire” che chiude i primi 20’ con 11 punti personali. All’intervallo lungo si va sul 18-29 con una difesa attenta che concede le briciole alle avversarie. Le campane mantengono il +11 nei primi tre giri di lancette del terzo periodo con Orchi e Scala. Costa cerca la rimonta, le campane lavorano bene in difesa risultando però sterili in attacco. Una brutta palla persa da Salerno vale il 30-35 delle padrone di casa col contropiede di Penz che segna, guadagna e realizza il libero. La giovanissima Lelli entra e riporta le lecchesi a -3 (32-35) a 2’ dalla mezzora. Ma Salerno c’è, sente il fiato sul collo e propone un contro-break di grande personalità. I liberi di De Mitri interrompono un digiuno di tre minuti per le granatine, poi dapprima Valerio con un’iniziativa personale, Vitali e ancora Valerio dalla lunetta ricacciano indietro Costa Masnaga. La tripla sul filo di Gorini fissa sul 35-43 il punteggio a fine terzo quarto.

De Mitri apre il quarto periodo, poi altra tripla di Gorini e Kirschenbaum s’inventa il nuovo +9 (38-47): l’avvio dell’ultimo quarto è su ritmi alti. Vitali tira fuori gli artigli e la sua bomba incorna il tabellone prima di insaccarsi per il 40-50 a 7’ dal termine. Le lombarde ci provano ma De Mitri è una sentenza: la sua firma sul 44-55 a 4’ dalla fine è da sballo. Oliveira sbaglia i colpi del possibile ko, Crowder accorcia ma Costa Masnaga non trova la forza per risalire. Orchi rifà +10 a 1’:50” dalla sirena. Lelli si emoziona e sbaglia dalla lunetta dopo l’antisportivo fischiato a Yusuf, Cibinetto fa -5 (52-57) e Oliveira risponde. Ancora Cibinetto da 3 a 30” dal termine. La portoghese prima, poi Valerio sono gelide sui liberi e consegnano il successo alle granatine.

“Abbiamo lavorato in settimana su un certo tipo di difesa, siamo stati bravi a sfruttare le assenze importanti che Costa Masnaga aveva. La squadra è stata cinica e la mentalità sta emergendo. Tutte le atlete sono importanti e si sentono protagoniste: se le avversarie triplicano su Oliveira, le altre devono essere in grado di assumersi le responsabilità e mettere punti pesanti a referto, quello che è successo stasera. Imbattuti in trasferta? Sì, però non sarebbe male vincere anche la prossima in casa”, commenta Gennaro Di Lorenzo.

TABELLINO – CLV LIMONTA COSTA MASNAGA-SALERNO PONTEGGI 57-65 (12-13; 18-29; 35-43)

COSTA MASNAGA: Penz 13, Osazuwa 10, Gorini 12, N’guessan 6, Crowder 5, Cibinetto 9, Kaczmarczyk ne, Lelli 2, Redaelli ne, Bonomi ne, Motta, Serra. Coach: Andreoli

Tiri da 2: 18/43 – Tiri da 3: 5/30 – Tiri Liberi: 6/2 – Rimbalzi: 50 (11-32; Osazuwa 20) – Assist: 11 (Gorini 3) – Palle Recuperate: 10 (N’guessan 3) – Palle Perse: 23 (N’guessan 8). Uscite 5 falli: Penz.

SALERNO: Oliveira 8, Valerio 10, Orchi 15, Scala 6, De Mitri 12, Esposito ne, Kirschenbaum 2, Yusuf 7, Scolpini ne, Vitali 5. Coach: Di Lorenzo.

Tiri da 2: 19/44 – Tiri da 3: 4/17 – Tiri Liberi: 15/17 – Rimbalzi: 40 (6-34; Valerio 7) – Assist: 16 (Valerio 6) – Palle Recuperate: 10 (Yusuf 4) – Palle Perse: 16 (Oliveira 4).

Arbitri: Caldarola-Schena