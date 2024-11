Pallamano A1. Jomi Salerno travolgente: Teramo battuto alla Palumbo Le salernitane trionfano con il risultato di 37-21

La Jomi Salerno vince in casa contro Teramo (37-21) e si porta a quota 12 punti in classifica in vista della sfida di sabato prossimo contro Brixen. Dopo un inizio di gara equilibrato, prendono il largo le ragazze di Thierry Vincent che dilagano incanalando il match. Nella seconda frazione di gara complice il netto vantaggio, Thierry Vincent fa girare molto la squadra concedendo spazio a tutte. Una vittoria importante che permette al sodalizio salernitano non solo di arrivare al meglio alla sfida del prossimo weekend, ma anche di allungare di due lunghezze su Brixen. La compagine alto atesina infatti è uscita sconfitta dal match odierno contro Pontinia, finendo di fatto sotto le salernitane. “Sono molto contenta per questa vittoria – ha dichiarato Giulia Fabbo - venivamo dalla sosta nazionali e vincere era molto importante non solo per il morale della squadra ma anche in vista dei prossimi impegni che ci aspettano”.

JOMI SALERNO-TERAMO 37-21

JOMI SALERNO: Adinolfi 1, Mangone 6, Dalla Costa 7, Lepori, Rossomando 6, Squizziato 2, De Santis 1, Fabbo, Petkovska, Woller 1, Danti, Lanfredi 3, Lauretti Matos, Barreiro 5, Falser, Gislimberti 5. ALL. Thierry Vincent

TERAMO: Di Pietro, Notarianni 7, Sila, Pugliara 6, Rejeb 4, Ntessi, Bellu, Farisè 1, Amman 1, Giamberardino 2, De Flaviis, Galletti. ALL. Daniela Palarie