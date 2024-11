Cavese, Maiuri sorride: "Questa squadra ha umiltà e potenzialità" Il tecnico: "Ora andiamo a Trapani con la giusta cattiveria. Meravigliosa la cornice di pubblico"

Vincenzo Maiuri sorride. La sua Cavese, dopo il successo con il Foggia, si rilancia anche in zona playoff. “Siamo un gruppo giusto che mi piace tanto allenare perché siamo una squadra umile, dove tutti si mettono in discussione e danno il massimo per il bene della Cavese. Vediamo di continuare a migliorare nella qualità del gioco. Analisi della partita? Abbiamo sofferto nella prima fase l’atteggiamento del Foggia. Però siamo stati bravi a dimostrare di voler vincere a tutti i costi. Nel finale abbiamo cercato di spingere forte in contropiede per contrastare le quattro punte del Foggia. E sarebbe stato un peccato magari perdere quel punto nel finale.

Trapani? Servirà la giusta cattiveria oltre a togliere quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Servirà essere centrati, con l’atteggiamento di una squadra con un’anima giusta, ovvero da squadra che abbia fame per raggiungere il proprio obiettivo.

Tifosi? Sono molto onorato di essere qui, non ho avuto il privilegio di allenare la Cavese con la tifoseria presente allo stadio perché ricorderete il periodo. Mi piace proprio tanto questo pubblico e vedere uno stadio così di lunedì è davvero tanta roba. È una tifoseria calda e bella, vogliamo dare una soddisfazione al nostro pubblico”.