Basket, Serie A: Givova Scafati ko a Treviso, vince la Nutribullet (104-75) Coach Nicola: "Chiedo scusa ai tifosi arrivati da Scafati a sostenerci"

Sconfitta al PalaVerde per la Givova Scafati: la Nutribullet Treviso batte la squadra dell'Agro con il risultato di 104-75 nella settima giornata del campionato di Serie A. Parziali di 35-14 e 34-16 nel terzo e nell'ultimo quarto: "Chiedo scusa ai tifosi arrivati da Scafati a sostenerci. - ha affermato il coach della Givova, Marcelo Nicola - Solo nel secondo quarto abbiamo messo la giusta energia, per il resto della gara non c’è nulla da dire sotto un punto di vista né tecnico né tattico. Vergogniamoci e chiediamo scusa a società e tifosi, stasera non si salva nessuno".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Settima Giornata

Nutribullet Treviso - Givova Scafati 104-75

Parziali: 26-17, 9-28, 35-14, 34-16

Treviso: Bowman 1, Harrison 8, Guidolin ne, Torresani 8, De Marchi ne, Mascolo 23, Mezzanotte 15, Olisevicius 21, Alston 2, Paulicap 14, Spinazzè ne, Macura 12. All. Vitucci

Scafati: Sangiovanni ne, Zanelli 2, Ulaneo 6, Sorokas 18, Greco ne, Miaschi 7, Pinkins 6, Cinciarini 9, Stewart 17, Akin 6, McRae 4, Hruban ne. All. Nicola

Arbitri: Baldini, Noce, Valleriani