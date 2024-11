Pallanuoto A2. La R.N Salerno fa suo il derby cittadino con il Circolo Nautico Alla "Vitale" successo per 18-9

La Bitdrome tiene testa per due tempi alla corazzata Rari Nantes: i giallorossi escono alla distanza e vincono 18-9. Nel pieno rispetto del pronostico della vigilia la Bitrdrome Circolo Nautico Salerno incassa la prima sconfitta stagionale ma quest’anno i risultati rappresentano uno degli ultimi dati di cui preoccuparsi.

Nell’incontro valevole per la seconda giornata del girone Sud del campionato di serie A2 i gialloblu cedono 18-9 contro la favorita Check-Up Rari Nantes Salerno. Formazione costruita per puntare alla vittoria del girone e al salto di categoria. La truppa gialloblu approccia il match con la giusta personalità, rispondono all’ uno-due iniziale dei padroni di casa con la bomba di Longo, il sigillo apposto da Di Somma ed il primo acuto di Marcellino, miglior marcatore dei suoi con un poker, per il provvisorio 3-2 che Privitera, poi espulso per proteste, impatta in pochi secondi per il 3-3 che chiude la prima frazione. I ragazzi di Presciutti mettono le mani sul match grazie al perentorio 4-1 di inizio seconda frazione e dilagano poi nella ripresa trascinati da un incontenibile Pica, top scorer del match.

I gialloblu portano a casa un’importante esperienza di crescita e la certezza di chi non smarrisce la sua identità nemmeno al cospetto degli avversari più forti. Tra le note positive di giornata figurano sicuramente l’esordio in serie A2 dei giovanissimi Senatore, classe 2008, e Roscigno, classe 2009. Altri due talenti del florido vivaio societario assaggiano il palcoscenico della serie A ad ulteriore riprova che la strada maestra è tracciata, la cura della crescita dei giovani e perseguirla con coraggio è l’unica via per costruire un futuro tanto stabile quanto duraturo.

A fine partita mister Walter Fasano commenta così il match: "Sono molto soddisfatto della nostra prestazione nel derby contro la Rari Nantes Salerno. Considerando il valore dell'avversario, che reputo una vera e propria corazzata, i progressi che abbiamo mostrato in acqua sono incoraggianti. Abbiamo messo in campo un gioco di squadra solido e una determinazione che ci ha permesso di competere ad alti livelli. In particolare, vorrei sottolineare l'esordio dei nostri giovani talenti: Senatore del 2008 e Roscigno del 2009. Le loro prestazioni sono state davvero valide e fanno ben sperare per il futuro della nostra squadra. È fondamentale investire nei giovani e vedere che riescono a esprimersi in situazioni di alta pressione è motivo di grande orgoglio. Credo che questa sia solo la punta dell'iceberg del potenziale che abbiamo. Continueremo a lavorare duramente per migliorare ulteriormente e affrontare le prossime sfide con la stessa energia e determinazione".

Questo il pensiero di coach Christian Presciutti al termine della partita: "È stata una bella partita con una stupenda cornice di pubblico. Penso che gli spettatori di siano divertiti. Ho avuto buone indicazioni e dobbiamo continuare a lavorare. Oggi è stata l'occasione per dare spazio e minutaggio ai più giovani che stanno entrando sempre di più nei meccanismi di squadra"



CHECK-UP R.N. SALERNO-POL. C.N. SALERNO 18-9 (Parziali: 3-3; 5-2; 6-2; 4-2)

CHECK-UP R.N. SALERNO: A. Milione, M. Luongo 1, A. De Simone 1, C. Sanges, R. Agulha De Freitas, D. Gallozzi 1, A. Fortunato 3, F. Sifanno

2, G. Siani 1, P. Borsellino, A. Privitera 2, D. Pica 6, A. Tortorella, A. Chianese 1. All. Presciutti



POL. C.N. SALERNO: , F. Martucci, F. Costa, U. Piccolo, G. Esposito, A. Di Somma 2, M. Malandrino, A. Roscigno, L. Fileno 1, S. Cucciniello, F. Marcellino 4, A. Strianese 1, F. Luongo 1, D. Giarletta, L. Senatore. All. Fasano



Arbitri: Romolini e Bachelli



Note: Espulso Privitera (RN Salerno) per proteste nel secondo tempo. Uscito per limite di falli Gallozzi (R) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: RN Salerno 4/10 e CN Salerno 3/12. Giarletta (RN Salerno) subentra a Martucci nel terzo tempo. Ammonito il tecnico Presciutti (RN Salerno) nel secondo tempo. Spettatori: 300 circa