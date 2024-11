Pallanuoto A2. Derby alla "Vitale" per la Rari Nantes Arechi La compagine salernitana se la vedrà contro il Gls Napoli Lions

La Bricobros Rari Nantes Arechi torna in vasca per la terza giornata del girone sud della regular season del campionato di serie A2 maschile di pallanuoto: alla piscina “Simone Vitale” affronterà il Gls Napoli Lions. I partenopei sono reduci da due sconfitte consecutive e sono a zero punti in classifica.

Per i ragazzi del presidente Elena Greco una prova insidiosa perché potrebbe essere presa sotto gamba ma il tecnico Roberto Baviera ha già messo in guardia i suoi da questo pericolo: «Guai a fare questo errore perché i nostri avversari ci conoscono bene. Sulla loro panchina c’è una vecchia conoscenza della pallanuoto salernitana, Andrea Scotti Galletta che ha giocato da noi e conosce bene anche alcuni dei miei giocatori».

Per il coach salernitano la gara con i partenopei rappresenta però una importante occasione per centrare la prima vittoria della stagione e su questo conta Baviera anche per motivare la sua squadra: «I ragazzi sono consapevoli che bisogna fare punti ma sanno anche che gli avversari venderanno cara la pelle e non sarà facile prevalere. Ma la nostra volontà dovrà essere più forte.

Appuntamento a stasera alle ore 17:00 alla piscina "Simone Vitale".