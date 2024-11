Pallanuoto A2. Non basta il cuore al Circolo Nautico Salerno: vince Anzio Fasano: "Buona prestazione ma commessi troppi errori che ci hanno condizionato"

Perdere lascia sempre l’amaro in bocca ma, non ci si stanca mai di ripeterlo, in questo caso il risultato diventa un elemento secondario quando in un campionato senior entra in acqua una squadra juniores. Nell’incontro valevole per la terza giornata del girone Sud del campionato di serie A2 la Bitdrome cede 9-7 contro l’Anzio Waterpolis, formazione accreditata come seria candidata per la conquista di un posto nei playoff, al termine di una sfida che lascia più di qualche rammarico al club presieduto da Paolo Giarletta.

I padroni di casa pagano a caro prezzo il devastante 5-1 subito nel secondo parziale, break che regala il massimo vantaggio agli ospiti e si rivelerà decisivo per il successo finale ma quando tutto potrebbe lasciar presagire una netta sconfitta continuano a credere nel proprio gioco, alzano in maniera esponenziale il livello della propria prestazione e riaprono la partita fino al -2 ribadito dal secondo centro di uno scatenato Della Monica in chiusura di terza parziale. Il sette allenato da Apicella fiuta il pericolo e ricorre al contributo di un giocatore che ha maturato grande esperienza in categoria nei diversi campionati disputati: Luca Di Rocco timbra la doppietta che rimette i suoi a più quattro ma la sfida non è ancora chiusa perché l’indomabile Fileno, top scorer dei suoi con una tripletta, firma altri due centri che riportano il margine di divario sul -2 ma soprattutto confermano il percorso di una squadra che, di partita in partita, non potrà che aumentare il livello delle sue prestazioni arrivando a raccogliere le meritate soddisfazioni.

Al termine del match Walter Fasano commenta così la prestazione dei suoi. "Abbiamo offerto una buona prestazione. Abbiamo commesso tanti errori che

hanno creato il gap nel corso della gara che hanno creato il gap ma siamo stati bravi a mantenere la concentrazione fino alla fine. Sicuramente abbiamo affrontato una squadra che ha più qualità ed esperienza. Abbiamo fatto un ulteriore passo avanti, sono contento della prestazione dei mie ragazzi, la strada intrapresa è quella giusta. Ci sono alcuni aspetti in fase difensiva su cui bisogna lavorare ma anche in fase offensiva potevamo tirare con maggior qualità. Nel complesso però dico che va bene così".



POL. C.N. SALERNO-ANZIO WATERPOLIS 7-9 (Parziali: 1-1; 1-5; 3-1; 2-2)

POL. C.N. SALERNO: F. Martucci, F. Costa, U. Piccolo, G. Esposito, A. Di Somma, M. Malandrino, E. Pignataro 1, L. Fileno 3, S. Cucciniello, F. Marcellino, K. Della Monica 2, F. Luongo 1, D. Giarletta, L. Senatore. All. Fasano



ANZIO WATERPOLIS: S. Santini, C. Campolongo 1, A. Musco, L. Di Rocco 2, L. Checchini 1, A. Castaldi, M. Ferrante 3, G. Barberini 1, A. Mauriello, A. Narciso 1, N. Fratarcangeli, D. Parisi, L. Paglia. All. Apicella



Arbitri: Carmignani e Puglisi



Note: Uscito per limite di falli Malandrino (S) nel terzo tempo. Ammonito il tecnico Fasano (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Pol. C.N Salerno 2/8 + un rigore e Anzio Waterpolis 5/13 .