Pallanuoto A2. Successo esterno per la Rari Nantes Salerno: 14-6 contro Latina Presciutti soddisfatto: "Ora dobbiamo preparare al meglio il derby di sabato"

La Check-Up Rari Nantes Salerno prosegue il suo positivo avvio di stagione nel girone Sud della Serie A2, conquistando la terza vittoria consecutiva e mantenendo il punteggio pieno. Gli uomini di coach Christian Presciutti si sono imposti con un perentorio 14-6 sul Centro Nuoto Latina, in un match disputato ad Anzio e condotto con autorità fin dalle prime battute.

LA CRONACA

Giallorossi che partono subito forte, con un primo quarto impeccabile in entrambe le fasi di gioco. Le reti di De Freitas, Luongo e Fortunato hanno permesso agli ospiti di chiudere la frazione sullo 0-3, lasciando pochi spazi ai tentativi avversari.

Il secondo quarto si rivela più equilibrato, con il gol di Alessio Privitera su rigore per la Rari seguito dalla risposta del Latina, ma il punteggio a metà gara restava saldamente nelle mani dei salernitani: 1-4.

Nel terzo periodo, la Rari Nantes mette il sigillo definitivo sulla partita, respingendo i tentativi di rimonta dei padroni di casa con un micidiale parziale di cinque reti consecutive. Le marcature di De Freitas (doppietta), Gallozzi, De Simone e Chianese portano il punteggio sul 9-2, consentendo a coach Presciutti di concedere ampio minutaggio ai più giovani nella frazione finale.

Ultimo quarto ricco di reti da ambo le parti: doppio Fortunato, De Freitas (quattro gol oggi per il mancino paulista) , Privitera e Gallozzi archiviano la pratica, siglando il definitivo 14-6.

LE DICHIARAZIONI

Soddisfatto coach Christian Presciutti al termine del match: “I ragazzi sono stati bravi ad approcciare la partita nel modo giusto, concentrati, con una difesa fatta di continui raddoppi e sorretti dalle parate di un ottimo Milione. Continueremo a lavorare per limare certi errori e prepareremo al meglio il derby di sabato”

PROSSIMO IMPEGNO

La Check-Up Rari Nantes Salerno tornerà in vasca sabato 30 novembre alle ore 18:00 alla piscina “Simone Vitale”. Sarà derby cittadino contro la Rari Nantes Arechi, una sfida che si preannuncia emozionante.

TABELLINO

Centro Nuoto Latina - Check-Up Rari Nantes Salerno 6-14

(Parziali: 0-3; 1-1; 1-5; 4-5)

C.N. Latina: Candidi, De Bonis 1, Garcia, Ambrosini, Tarquini, Caponero, Giugliano, Lucci, Barela, Capezzone 3, Schettino, Cerrocchi, Giannotti, Serta. Allenatore: Perillo.

Check-Up R.N. Salerno: Milione, Luongo 1, De Simone 1, Sanges, De Freitas 4, Gallozzi 2, Fortunato 3, Sifanno, Siani, Borsellino, Privitera 2, Pica, Tortorella, Chianese 1. Allenatore: Presciutti.

Arbitri: Campora e Capobianco.

Superiorità numeriche: Latina 1/10 + 2 rigori; Salerno 4/8 + 1 rigore.

Espulsioni: Sifanno (S) uscito per limite di falli nel quarto tempo.