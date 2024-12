Basket A2. Sardegna amara per la Salerno Ponteggi: Cagliari passa 73-59 Le salernitane pagano un quarto tempo brutto e caratterizzato da tanti errori

Un ultimo quarto difficilmente commentabile rovina la prestazione come al solito generosa per il resto, anche se altalenante, della Salerno Ponteggi ’92. Le granatine cadono a Cagliari contro le padrone di casa della Sardegna Marmi, che continuano a volare in classifica e tutto sommato mettono in cascina altri due punti meritati, andando a quota 14. Il finale è di 73-59 per le isolane nel match valido per la nona giornata della Techfind Serie A2 femminile.

Approccio a marce basse al PalaRestivo di Cagliari per la Salerno Ponteggi ‘92, che subisce gli attacchi delle sarde specialmente con la play Naczk. Il parziale di 11-2 nei primi minuti è pesante. I punti che tengono in scia Salerno vengono dalla panchina con Yusuf e Kirschenbaum. Salerno soffre sotto canestro e concede qualche secondo tentativo di troppo, mentre in attacco fatica a trovare la via del canestro. Il primo quarto termina 20-13. Nel secondo, le isolane continuano a tenere ritmi alti e, mentre in attacco Salerno trova maggiore continuità con Orchi e le bomba di Oliveira e De Mitri, la la difesa continua a subire tantissimo con Trozzola ed El Habbabb che fanno la voce grossa. Oliveira alza i giri del motore. La portoghese e De Mitri, con una bomba allo scadere, tengono la squadra di coach Di Lorenzo in partita a metà del guado (45-38). Valerio apre il terzo quarto, Salerno parte molto più attenta in difesa e con la bomba di De Mitri mette Cagliari sotto pressione. Trozzola sblocca il punteggio per le sarde dalla linea della carità e tiene a distanza le granatine. La squadra di casa inizia a trovare canestro e Salerno cala i ritmi. Poi Oliveira irrompe di nuova sulla scena con una tripla importantissima per le granatine che con le unghie e con i denti restano in scia. Un uno-due di De Mitri permette a Salerno di trovare il punto del pareggio. Poi Salerno suggella un ottimo terzo quarto, soprattutto in difesa, con il sorpasso firmato Camilla Valerio. Nell’ultimo quarto Cagliari parte forte grazie soprattutto alle incursioni offensive di Trozzola e piazza un parziale di 6-0 che riporta la gara in favore delle isolane. Salerno si carica di falli, dopo pochi minuti è già in bonus andando in grande difficoltà offensiva: addirittura i primi due punti arrivano dalla linea dei tiri liberi con Valerio. Troppo brutto il quarto periodo di Salerno per essere vero. Cagliari, senza strafare e limitandosi a giocare sui 24 secondi, conduce la gara mentre le granatine non riescono a realizzare su azione. Il punteggio del parziale è impietoso: 18-3. Cagliari porta a casa una vittoria merita con Salerno che, escluso l’orgoglio mostrato nel terzo quarto, ha da rimboccarsi le maniche.

TABELLINO - SARDEGNA MARMI CAGLIARI-SALERNO PONTEGGI 73-59 (20-13; 45-38; 55-56)

CAGLIARI: Naczck 15, Cadoni 12, Trozzola 16, Pellegrini Bettoli 2, El Habbab 20, Peric, Valtcheva 1, Vargiu 2, Gallus 5, Pasolini, Podda, Anedda ne. Coach: Staico.

Tiri da 2: 19-47; Tiri da 3: 5-11; Tiri liberi: 20-28; Rimbalzi 46 (17-29, Cadoni 15); Assist 11 (Valtcheva 3); Palle recuperate 10 (El Habbab 4); Palle perse 17 (El Habbab 8).

SALERNO: Oliveira 14, Valerio 9, Orchi 10, Scala 2, De Mitri 15, Esposito ne, Kirschenbaum 4, Yusuf 5, Scolpini ne, Vitali 0. Coach: Di Lorenzo.

Tiri da 2: 12-37; Tiri da 3: 8-26; Tiri liberi: 11-13; Rimbalzi 36 (15-21, Orchi 9); Assist 16 (Oliveira 7); Palle recuperate 7 (Orchi 3); Palle perse 18 (Yusuf 7).

Arbitri: Rubera-Marcelli