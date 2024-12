Potenza-Cavese, nuovo divieto di trasferta per i tifosi blufoncè Un altro semaforo rosso per i supporters metelliani

Ancora una volta un divieto. Semaforo rosso per i tifosi della Cavese. Il Prefetto della provincia di Potenza in vista della gara Sorrento-Cavese in programma Sabato 14 Dicembre ore 15, presso lo Stadio "Alfredo Viviani", ha decretato no alla vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno.

Un nuovo schiaffo per la tifoseria blufoncè, costretta a dover rinunciare ancora una volta a seguire la propria squadra in trasferta.