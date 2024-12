Basket A2. Sfida salvezza contro Torino per la Salerno Ponteggi Le granatine hanno 8 punti in graduatoria e hanno quattro squadre al di sotto

Scontro salvezza importante per ritrovare punti, fiducia ed autostima. La Salerno Ponteggi ’92 si prepara ad ospitare le Torino Teen Basket domani sera, sabato 14 dicembre, al PalaSilvestri – Itsvil Arena. Palla a due alle 19:30, dirigeranno l’incontro gli arbitri Marco Guarino e Marco Palazzo di Campobasso. Sono 4 i punti per le piemontesi, che non vincono dal blitz del 2 novembre sul parquet di Benevento. Era la quinta giornata, mentre il campionato è arrivato all’undicesima. La serie di sconfitte consecutive per Torino vede quella contro Sanga Milano dello scorso weekend come più recente. Anche l’ultimo hurrà delle granatine è arrivato a scapito

delle sannite, all’ottava giornata. Reduce da due ko di fila in trasferta (a Cagliari e a Broni), la squadra di coach Gennaro Di Lorenzo cercherà di invertire la rotta tornando a giocare davanti al pubblico amico.

“Torino è al di sotto di noi in classifica ma si è giocata alla pari quasi tutte le partite. Non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno, pretendo impegno da parte di tutte più di quello che normalmente stiamo mettendo perché l’interesse nostro è quello di portare a casa più vittorie possibili. – dice l’allenatore della Salerno Ponteggi ’92 – È una partita nelle nostre corde, voglio tanta aggressività, tanta difesa e tanto impegno, non è più il momento per guardarci indietro, la classifica comincia ad essere particolare e abbiamo bisogno di vincere”.

Le granatine hanno 8 punti in graduatoria e hanno quattro squadre al di sotto, tra cui proprio Torino. L’ingresso al PalaSilvestri per la sfida tra Salerno Ponteggi ’92 e Torino Teen Basket sarà gratuito, come di consueto. Il match sarà anche trasmesso in diretta streaming video sul canale YouTube SalernoBasket92.