Cavese-Benevento, Maiuri: "Vogliamo regalarci un Natale dolcissimo" Le parole del tecnico alla viglia dello scontro diretto: "Servirà la miglior prova di noi stessi"

Una super derby contro la capolista. La Cavese sogna lo sgambetto alla capolista Benevento. Ci crede anche mister Vincenzo Maiuri che in conferenza stampa carica l’ambiente. “Ci aspetta una partita difficile, contro la capolista. Servirà la miglior Cavese possibile. Si potrà far male cercando di attaccarli alti, con ritmi importanti, cercando di soffocarli, sfruttando alcune situazioni che abbiamo provato per colpirli. Di sicuro avremo una squadra arrabbiata per il ko interno e che vuole la serie B. Ci aspettiamo un avversario con un assetto tattico chiaro ma non ci faremo sorprendere da eventuali variazioni. Inutile parlare delle qualità dei loro singoli ma noi siamo affamati e vogliamo regalarci una grande partita, cercando di uscire bene sull’avversario con i tempi giusti, riconquistando subito il pallone e provando di colpire per far male. Sono sicuro che ne verrà fuori una bella partita. Sarà molto importante partire bene e capire che piega prenderà la partita e arrivare alla fine da uomini veri.

Girone di ritorno? Sono soddisfatto di cosa abbiamo fatto fin qui, consapevoli di poter fare meglio di quanto realizzato. Possiamo ancora crescere sia tecnicamente che tatticamente e mi aspetto tanto da questa squadra che sa bene quanto conti mettere davanti la Cavese prima ancora della propria crescita individuale. Per questo conta mettere in campo il meglio di noi stessi, dimostrando di essere calciatori importanti. Fare un grande risultato, partendo dal fare bene le cose semplici, ci permetterebbe di passare un Natale dolcissimo”.