Givova Scafati Basket ko a Bologna: la Virtus Segafredo vince 97-71 Divario di 7 al 10', confermato all'intervallo, poi la Virtus vola sul +22 al 30' e chiude il match

Sconfitta alla Segafredo Arena contro la Virtus Bologna per la Givova Scafati, ko con il risultato di 97-71 nella tredicesima giornata del campionato di Serie A. Ai gialloblu non bastano i 18 punti di Gray, i 15 di Sorokas e i 14 di Anim. Divario di 7 al 10', confermato all'intervallo, poi la Virtus vola sul +22 al 30' e chiude il match. "Mi assumo le responsabilità di questa sconfitta. Sono molto deluso, però, da quello che ho visto oggi: questa squadra da quando lavora con me aveva dimostrato di voler essere una versione diversa di quella precedente. - ha spiegato il coach di Scafati, Damiano Pilot - Oggi usciamo dal campo con la consapevolezza di non aver dato tutto quello che potevamo, ne sono certo. Non ci siamo applicati su ciò che avevamo preparato: questo è grave e porterà a delle conseguenze".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Tredicesima Giornata

Virtus Segafredo Bologna - Givova Scafati 97-71

Parziali progressivi: 21-14, 43-36, 74-52

V. Bologna: Cordinier 9, Belinelli 3, Pajola 13, Clyburn 10, Hackett 2, Grazulis 8, Morgan 10, Polonara 10, Diouf 9, Zizic 8, Akele 6, Tucker 9. All. Ivanovic

Scafati: Gray 18, Sangiovanni ne, Zanelli 7, Anim 14, Ulaneo, Sorokas 15, Pezzella ne, Miaschi 6, Pinkis 4, Greco ne, Stewart 2, Jovanovic 5. All. Pilot

Arbitri: Attard, Nicolini, Dionisi