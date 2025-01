Cavese, Maiuri verso il Crotone: "Partita trappola, servirà determinazione" Il tecnico: "Felice per la presenza dei tifosi, speriamo sia la prima di una lunga serie"

Prima sfida dell’anno nuovo. La Cavese mette alle spalle la sosta natalizia e si prepara alla delicata trasferta di Crotone, in programma domani pomeriggio alle ore 15:00. Per la sfida dello Scida, il tecnico dei metelliani Maiuri chiede personalità e coraggio: “Sono fiducioso perché ho ritrovato una squadra carica, molto attenta anche nell’incamerare possibili novità tattiche. Dopo la sosta sono sempre partite trappola: ne ho parlato ai ragazzi e mi attendo una prova da squadra compatta, unita, pronta a riscattare gli errori commessi con il Benevento. Sappiamo che non possiamo più permetterci di commettere errori e regalare spezzoni di partita ai nostri avversari. Per questo motivo sarà importante l’aspetto mentale, essere sul pezzo sempre contro una squadra come il Crotone ben allenata, contro un tecnico come Emilio Longo che reputo tra i migliori in serie C nonché una persona perbene. Giocheremo una partita da Cavese, gettando il cuore oltre l’ostacolo.

Tifosi? Davo per scontato il sold-out perché i nostri tifosi sono unici. Mi auguro che possa essere la prima di una lunga serie di trasferte aperte al nostro pubblico. Sono felice che ci siano perché ci aiuteranno. Piana? Si sta allenando da settimane con il resto del gruppo e valutiamo se portarlo con noi in Calabria”.