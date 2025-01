Givova Scafati Basket ko contro Trieste dopo un overtime (107-110) Match dalle mille emozioni e dopo 45 minuti la squadra gialloblu trova il terzo ko di fila

Sconfitta casalinga dopo un tempo supplementare per la Givova Scafati. Alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano passa la Pallacanestro Trieste con il punteggio di 110-107 e vola alle Final Eight di Coppa Italia. Match dalle mille emozioni e dopo 45 minuti la squadra gialloblu trova il terzo ko di fila. Tre delle ultime quattro sfide della Givova si sono chiuse con un overtime (una vittoria e due sconfitte per la squadra di coach Pilot).

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Quattordicesima Giornata

Givova Scafati - Pall. Trieste 107-110 d1ts

Parziali: 31-17, 23-30, 22-23, 18-24, 13-16

Scafati: Gray 30, Sangiovanni ne, Zanelli, Anim 7, Ulaneo 5, Sorokas 13, Borriello ne, Miaschi 2, Pinkins, Cinciarini 13, Stewart 29, Jovanovic 8. All. Pilot

Trieste: Bossi ne, Ross 25, Reyes ne, Deangeli, Uthoff 17, Ruzzier 4, Campogrande, Candussi 10, Brown 17, Brooks 10, Valentine 27. All. Christian

Arbitri: Sahin, Gonella, Catani