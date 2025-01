Pallanuoto A2. Rari Nantes Arechi, primo successo nel derby col Circolo Nautico Baviera: "Siamo pronti ad affrontare le prossime sfide". Fasano: "Puniti dai soliti errori"

Finalmente arriva la prima vittoria stagionale per la Bricobros Rari Nantes Arechi nel campionato del girone sud della Serie A2 di pallanuoto maschile. Dopo due pareggi e cinque sconfitte, la squadra allenata dal presidente Elena Gallo ha conquistato il suo primo successo nella sfida contro il Circolo Nautico, valido per l'ottava giornata del campionato.

Il settebello di Roberto Baviera ha messo in vasca grande determinazione e concentrazione, regalandosi una vittoria che permette di abbandonare l'ultimo posto in classifica e guardare con maggiore fiducia al prosieguo della stagione.

Dopo un primo tempo equilibrato, finito 2-2, nella seconda frazione la compagine di Roberto Baviera ha impresso un’accelerata (2-4) che le ha consentito di cominciare a costruire il suo successo.

Anche nel terzo quarto la Bricobros ha incrementato il suo bottino, anche in questo caso mandando a segno un po’ tutti i componenti del settebello di Baviera.

La quarta ed ultima frazione è servita solo a controllare gli avversari ed a fissare il risultato sul definitivo 8-12.

«La vittoria di oggi è il risultato di un lavoro di squadra che finalmente ha dato i suoi frutti. Il gruppo ha risposto con grinta e questo successo è fondamentale per il nostro cammino in campionato -ha dichiarato il coach Roberto Baviera -.Siamo pronti ad affrontare le prossime sfide con rinnovato spirito di squadra e determinazione». Con questo importante successo la Bricobros Rari Nantes Arechi si prepara a proseguire il suo cammino nel girone sud, con l’obiettivo di risalire in classifica e consolidare la propria posizione tra le migliori squadre del campionato.

Umore diverso in casa Circolo Nautico: "È stata una bella partita nella quale abbiamo pagato, come a Latina, a caro prezzo degli errori individuali senza dimenticare che dobbiamo dare maggiore protezione al portiere in fase difensiva - il commento di coach Walter Fasano -. La prestazione sotto alcuni aspetti c’è stata, siamo in linea con quanto ci eravamo detti con la società e che avevamo messo in preventivo. Certo incassiamo ancora una sconfitta ma il risultato negativo non ci distoglie da quello che è il nostro progetto. I ragazzi hanno disputato una buona partita e facciamo un passo avanti, consapevoli che il lavoro da fare è tanto".

Circolo Nautico Salerno – Bricobros Rari Nantes Arechi 8-12 (2-2; 2-4; 3-4; 1-2)

Circolo Nautico Salerno: F. Martucci, F. Costa 4, U. Piccolo 1, G. Esposito, A. Di Somma 2, M. Malandrino, E. Pignataro, L. Fileno, S. Cucciniello, M. Malandrino, K. Della Monica, F. Luongo 1, D. Giarletta, A. Strianese. All. Fasano

Bricobros Rari Nantes Arechi: M. Paone, C. Pagano, A. Giannatsis, P. Iannicelli, C. De Sio, A. Ragosta 1, L. Albano 2, G. Gregorio 3, V. Santoro 1, M. Vuolo 2, A. Apicella 1, G. Barberisi 2, F. De Totero, C. Lamanna. All. Baviera

Arbitri: Giacchini e Petrini

Note: Spettatori: 200 circa.